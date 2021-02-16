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Елена Никифорова: «Мне обещают, что третье уголовное дело против меня — не последнее…»

Почему на главу Белого Яра Елену Никифорову сыплются уголовные дела?

Елена Никифорова: «Мне обещают, что третье уголовное дело против меня — не последнее…»
Фото: admhmao.ru

На главу Белого Яра Елену Никифорову уголовные дела сыплются, как снег зимой. Об очередном деле siapress.ru сообщал в конце января.

По какой причине сложилась эта ситуация и каковы пути выхода из нее — узнаем из первых уст.


нравится (6) не нравится (1)
11 февраля в 15:49, просмотров: 923, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
13 февраля в 11:03
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
13 февраля в 11:26
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
13 февраля в 11:32
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Аванес
не нравится
13 февраля в 14:24
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Юный пенсионер
не нравится
Сегодня в 12:15
Почему администрация посёлка закрывает глаза на тот факт, что во время карантина Ресторан "Рай" в вашем посёлке спокойно функционировал и функционирует?
С чем связан факт снижения качества производимых работ в вашем посёлке? Например, отремонтированный участок дороги в районе Кушникова меньше чем за год потрескался. Новый дом на Фадеева 29 после града и вовсе затопило затопило. Где гарантии, что новый участок дороги, который должен будет разгрузить выезд из города, не постигнет та же участь?
Когда жителей вашего посёлка перестанут травить по ночам мусорным и "птичьим" дымом?
Почему не решается (более того, он усугубляется) проблема с собаками. И почему администрация посёлка не реагирует на факты нападения собак на жителей?
Почему вы перестали контактировать с жителями посёлка так же как и до выборов?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:44
Как может человек со здравым смыслом вообще подумать, что такое вообще в нашей стране возможно – коррумпированный чиновник.

Возмутительно!
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