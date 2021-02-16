Почему на главу Белого Яра Елену Никифорову сыплются уголовные дела?

На главу Белого Яра Елену Никифорову уголовные дела сыплются, как снег зимой. Об очередном деле siapress.ru сообщал в конце января.
По какой причине сложилась эта ситуация и каковы пути выхода из нее — узнаем из первых уст.
На главу Белого Яра Елену Никифорову уголовные дела сыплются, как снег зимой. Об очередном деле siapress.ru сообщал в конце января.
По какой причине сложилась эта ситуация и каковы пути выхода из нее — узнаем из первых уст.
Юрий Нуреев
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С чем связан факт снижения качества производимых работ в вашем посёлке? Например, отремонтированный участок дороги в районе Кушникова меньше чем за год потрескался. Новый дом на Фадеева 29 после града и вовсе затопило затопило. Где гарантии, что новый участок дороги, который должен будет разгрузить выезд из города, не постигнет та же участь?
Когда жителей вашего посёлка перестанут травить по ночам мусорным и "птичьим" дымом?
Почему не решается (более того, он усугубляется) проблема с собаками. И почему администрация посёлка не реагирует на факты нападения собак на жителей?
Почему вы перестали контактировать с жителями посёлка так же как и до выборов?
Возмутительно!