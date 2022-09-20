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Экс-глава Белого Яра Елена Никифорова получила срок

Суд приговорил бывшую главу Белого Яра к 1,7 года лишения свободы

Экс-глава Белого Яра Елена Никифорова получила срок
Фото: admhmao.ru

Экс-главу Белого Яра Елену Никифорову отправят в колонию общего режима по решению суда. В тюрьме она проведет год и семь месяцев. Также в течение двух лет и шести месяцев ей запрещено занимать руководящие должности. Об этом сообщает окружной телеканал «Мегаполис».

Об уголовном преследовании бывшей главы Белого Яра стало известно в прошлом году. Ее обвинили в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, Никифорова нарушила закон, распределяя жилье для нуждающихся, а также вовремя не признала аварийным многоквартирный дом. В марте текущего года она покинула свой пост. Ранее Елена Никифорова в эфире siapress.ru подробно рассказала, почему сложилась такая ситуация.

По информации следственного комитета Югры, обвиняемая вину не признала. Приговор не вступил в законную силу.


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Сегодня в 18:28, просмотров: 397, комментариев: 0
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