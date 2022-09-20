Суд приговорил бывшую главу Белого Яра к 1,7 года лишения свободы

Экс-главу Белого Яра Елену Никифорову отправят в колонию общего режима по решению суда. В тюрьме она проведет год и семь месяцев. Также в течение двух лет и шести месяцев ей запрещено занимать руководящие должности. Об этом сообщает окружной телеканал «Мегаполис».

Об уголовном преследовании бывшей главы Белого Яра стало известно в прошлом году. Ее обвинили в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, Никифорова нарушила закон, распределяя жилье для нуждающихся, а также вовремя не признала аварийным многоквартирный дом. В марте текущего года она покинула свой пост. Ранее Елена Никифорова в эфире siapress.ru подробно рассказала, почему сложилась такая ситуация.

По информации следственного комитета Югры, обвиняемая вину не признала. Приговор не вступил в законную силу.