Глава югорского депздрава рассказал про спасение пострадавших при крушении вертолета

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал, как сотрудники Центра медицины катастроф (ЦМК) спасали пострадавших при крушении вертолета в Сургутском районе. По словам Добровольского, медики действовали быстро и профессионально.

29 августа сотрудники центра получили сообщение о жесткой посадке вертолета и семерых пострадавших. В течение 40 минут медики прибыли на место происшествия. Санборт приземлился примерно в 1 км от того, где произошла авария.

«Бригада ЦМК совместно с экипажем вертолета направилась по лесу к месту аварии. Навстречу сотрудники ближайшего месторождения на подручных средствах уже несли четверых пострадавших к вертолету. По ходу движения всем пострадавшим оказывалась медицинская помощь. На месте аварии обнаружено еще трое пострадавших. В 17:10 в ухудшающихся метеоусловиях вылетели в Сургут», - написал Добровольский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в 17:50 вертолет прибыл в Сургут. В аэропорту уже ожидали 3 бригады скорой помощи, которые доставили семерых пострадавших в травмцентр.

Авария произошла 29 августа в Сургутском районе. По данным властей, вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку. Пострадали семь человек. СК возбудил уголовное дело.