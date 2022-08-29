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При экстренной посадке вертолета в Сургутском районе пострадало семь человек

Под Сургутском экстренно сел вертолет МИ-8

При экстренной посадке вертолета в Сургутском районе пострадало семь человек
Фото: unsplash.com

В Сургутском районе экстренно сел пассажирский вертолет МИ-8. Инцидент произошел сегодня, 29 августа, в 16:25. При посадке пострадало семь человек.

«29.08.2022 в 16 часов 25 минут воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Горизонт» совершило вынужденную посадку в 17 км от села Угут Сургутского района. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры по УрФО.

На место вынужденной посадки вертолёта выехал Сургутский транспортный прокурор.

Из семи человек, находившихся на борту, четырем оказывается медицинская помощь. Эвакуация пострадавших осуществляется в Сургут на вертолете Центра медицины катастроф.


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Сегодня в 17:25, просмотров: 222, комментариев: 0
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