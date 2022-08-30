СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Югре

СК возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета МИ-8 в ХМАО. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло днем накануне, 29 августа. Вертолет авиакомпании «Ельцовка», летевший по маршруту «Горноправдинск – Мултановское месторождение», при заходе на посадку у кустовой площадки № 3, расположенной в районе поселка Угут Сургутского района, совершил жесткую посадку.

«Произошло разрушение воздушного судна, два человека получили тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех пострадавших эвакуировали вертолетом в больницу города Сургута для оказания квалифицированной медицинской помощи», - сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия, говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий. К мероприятиям ривлечены специалисты в области авиации. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз.