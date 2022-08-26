Стаю волков заметили на месторождении в Сургутском районе

Стаю волков заметили на Ай-Пимском месторождении НГДУ «Нижнесортымскнефть» подразделения ПАО «Сургутнефтегаз». Дикие животные появились на территории месторождения в среду, 24 августа, пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на сообщение в соцсетях.

«По информации, полученной от ЦИТС НГДУ «Нижнесортымскнефть» в районе Ай-Пимского месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть» была замечена стая волков», – говорится в сообщении.

Ранее на выход волков в населенный пункт жаловались жители Советского района и Югорска. В апреле шестерых хищников застрелили охотники.