Шесть волков застрелили в окрестностях Советского района и Югорска

На территории Советского района и Югорска, где местные жители ранее зафиксировали выход волков из леса, охотники застрелили шесть хищников. Мероприятия по регулированию численности животных проходили в период с 8 ноября 2021 года по 23 марта 2022-го, сообщили в пресс-службе окружного Природнадзора.

Уточняется, что 4 волка были застрелены в районе Агириша и по одному – рядом с Зеленоборском и Югорском.

«В случае фиксации фактов выхода диких животных в населенные пункты Советского района и Югорска мероприятия по регулированию численности волка будут продолжены», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ноябре прошлого года жители поселка Зеленоборск Советского района пожаловались на выход волков в населенный пункт. В Югорске хищники появились в марте этого года. Они напали на домашнюю собаку, сидевшую в будке, и загрызли ее.