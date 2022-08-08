Скоростной режим в двух районах Югры ограничили до 60 км/час

На дорогах в двух районах Югры ввели ограничение скорости до 60 км/час. Причина – задымление из-за лесных пожаров. Об этом рассказали в мэрии Октябрьского района.

«В связи с ограничением видимости из-за задымления на автомобильных дорогах Октябрьского и Белоярского районов по всей протяженности дорог вводится ограничение скоростного режима 60 км/ч», – говорится на сайте администрации.

Напоминаем, Югра заняла первое место по площади лесных пожаров, которые активно тушатся. Ранее в округ прилетели самолеты Бе-200 и Ил-76 для борьбы с возгораниями.