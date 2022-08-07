40 единиц техники и больше тысячи людей участвуют в тушении лесных пожаров в Югре

В Югру вылетел новый самолет для борьбы с лесными пожарами – это Ил-76, который оборудован выливным авиационным прибором. По прибытию воздушное судно сразу же подключится к защите населенных пунктов от природных пожаров, на борту судна – 42 тонны воды.

«Применение противопожарного танкера Ил-76 совместно с самолетом-амфибией Бе-200, прибывшим накануне из Красноярска, значительно повышает эффективность борьбы с лесными пожарами. Такой сброс воды самолетом Ил-76 позволяет сбить верховой пожар и уменьшить крупные очаги. Вслед за ним Бе-200 осуществляют локализацию пожаров, не позволяя им разгореться вновь и набрать силу», – сообщили в МЧС Югры.

Напомним, что ранее на помощь в борьбе с пожарами в регион прибыл Бе-200 – он уже участвовал в тушении возгораний в Октябрьском и Березовском районах. На кромку огня воздушным судном было выполнено 8 сбросов воды общим объемом около 72 тонн. Всего к ликвидации природных пожаров в Югре привлечено почти 1,4 тысячи человек и более 40 единиц техники.