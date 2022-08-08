ХМАО обогнал Якутию по площади лесных пожаров

Югра заняла первое место по площади лесных пожаров, которые активно тушатся – об этом следует из статистики Рослесхоза. Ранее лидерскую позицию занимала Якутия.

Напомним, что поданным на 7 августа на территории округа действует 67 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами – 83850,90 га), из них локализовано 19 лесных пожаров на площади 28241 га.

В тушении задействованы 1226 человек и 44 единицы спецтехники. Напомним, что ранее в ХМАО прилетели самолеты Бе-200 и Ил-76 для борьбы с возгораниями.