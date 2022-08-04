FinExpertiza: в Югре за 2021 год техногенному загрязнению подверглись 27,6 тысяч га земель

Югра заняла второе место в рейтинге по техногенному загрязнению земель. Лидером стал Забайкальские край. Такие данные приводит портал FinExpertiza.

Всего в России за 2021 год пострадало 195,2 тысячи га земель. В Забайкальском крае – 42,6 тысяч га, в Югре – 27,6 тысяч га земель.

«В то же время предприятия пытались возместить нанесенный экологический ущерб, поэтому большинство перечисленных выше регионов оказались и в лидерах по рекультивации земель», – говорится в исследовании.

Напомним, что большая часть загрязнений природы в Югре связана с бытовыми отходами и нефтью. Так, в конце июля лес в Нефтеюганске затопило нефтесодержащей жидкостью.