22 загрязненных нефтью лесных участка обнаружили в Нефтеюганском районе

22 загрязненных нефтью лесных участка обнаружили специалисты окружного Природнадзора в Нефтеюганском районе. Об этом сообщается на сайте службы.

«С июня 2022 года обследовано 87 участков лесного фонда, подверженных загрязнению нефтесодержащей жидкостью. На сегодняшний день рассчитан ущерб, причиненный лесному фонду по 22 лесным участкам», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что сообщения о разливах нефтесодержащей жидкости на территории Нефтеюганского района регулярно поступают в районное управление Природнадзора от Единой дежурно-диспетчерской службы.