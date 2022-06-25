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​СМИ: югорчане обезвредили поджигателя поезда в ЯНАО

Жители ХМАО спасли пассажиров из горящего поезда на Ямале, узнали журналисты

​СМИ: югорчане обезвредили поджигателя поезда в ЯНАО
скрин видео / телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры

Двое жителей ХМАО помогли задержать вероятного поджигателя вагона пассажирского поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург. Также они помогли вывести 19 пассажиров из горящего поезда, сообщает N1.

По данным журналистов, югорчане Ваха Закриев и Вячеслав Яковченко возвращались в Нижневартовск из командировки. Ночью в их вагоне началась суета.

«Мужик с ножом стал ломиться в купе и угрожать пассажирам, затем он сорвал занавески с окон и поджег их. Начался пожар. Ваха и Вячеслав сумели схватить негодяя — воспользовавшись моментом, они напали на него сзади и скрутили до прибытия полицейских», - рассказала журналистам коллега югорчан.

Люди покинули горящий вагон еще до прибытия пожарных.

Инцидент произошел ранним утром 24 июня на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги. Загорелся 13-й вагон пассажирского поезда №379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург. По факту возгорания проводится прокурорская проверка.


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Сегодня в 17:33, просмотров: 275, комментариев: 0
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