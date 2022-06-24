Прокуратура выясняет обстоятельства пожара в пассажирском вагоне на Ямале

В ЯНАО началась прокурорская проверка по факту возгорания пассажирского вагона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в 04:10 24 июня на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги. Загорелся 13-й вагон пассажирского поезда №379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург.

«В 04:20 осуществлена отцепка вагона и его тушение. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших нет», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас движение на участке приостановлено. Предварительная причина возгорания - поджог. На место происшествия выехала следственно-оперативна группа.