Руководитель аэропорта Белоярский получил прокурорское представление

В Югре транспортный прокурор провел проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в АО «Аэропорт Белоярский». В результате обнаружились нарушения, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Выявлены факты неоднократного выпуска на линию транспортного средства, незарегистрированного в установленном порядке. В связи с этим транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.31 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа. Руководителю аэропорта внесено представление. Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Ранее администрацию Советского района обязали ликвидировать полигон твердых бытовых отходов, расположенный рядом с аэродромом. Соответствующее решение вынес апелляционный суд Югры после проверки Уральской транспортной прокуратуры.