Суд обязал администрацию Советского района убрать свалку, расположенную рядом с аэропортом

Администрация Советского района должна ликвидировать полигон твердых бытовых отходов, расположенный рядом с аэродромом. Соответствующее решение вынес апелляционный суд Югры после проверки Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве установили, что в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта функционирует полигон, собственником которого является администрация Советского района.

«На данном полигоне эксплуатирующей организацией ведется деятельность по размещению и захоронению пищевых отходов, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. В связи с этим работа полигона создает реальную угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», - подчеркивают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.