Сургутский мэр перешел на новый российский мессенджер МАХ

Глава Сургута Максим Слепов начал пользоваться новым российским мессенджером МАХ и высоко оценил его качество связи и уровень безопасности. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Качество связи ‒ отличное. Самое главное, что приоритет в разработке сделан на безопасность. Важно, потому что Югра стала одним из шести пилотных регионов России по внедрению нового приложения в систему образования», ‒ написал он.

Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Его цель ‒ создание независимой отечественной цифровой платформы, которая объединяет возможности медиакоммуникаций и предоставляет прямой доступ к сервисам государственных услуг.

По замыслу разработчиков, МАХ должен стать новой российской социальной сетью, способной заменить зарубежные аналоги. Глава города призвал сургутян подключаться к платформе, чтобы «оставаться на связи».

Раннее мы писали, что в мессенджер Max собираются перевести не только школьные, но и домовые чаты.