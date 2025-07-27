Школьные чаты в ХМАО переведут в Max

В России стартовал пилотный проект по переводу школьных чатов в отечественный мессенджер Max. Тестирование интеграции платформы «Сферум» с новым мессенджером пройдет в шести регионах: республиках Татарстан, Марий Эл и Алтай, а также в ХМАО, Владимирской и Тверской областях, сообщает «Ъ Волга‑Урал».

В пресс‑службе Минпросвещения России пояснили, что министерство совместно с компанией VK работает над интеграцией к началу нового учебного года. Когда именно нововведение начнет действовать в ХМАО, пока не сообщается. При этом в Татарстане уже объявили, что переход там стартует с 1 сентября.

Напомним, национальный мессенджер Max официально представили этим летом. Уже с 1 сентября 2025 года на все смартфоны, планшеты и другие устройства, продаваемые в России, обязательно будут предустанавливать новый российский мессенджер.