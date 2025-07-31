​Национальный мессенджер Max станет платформой для школьных чатов и ЖКХ-сервисов

Национальный мессенджер Max, разработанный как единая цифровая платформа для государственных, муниципальных и коммерческих сервисов, в ближайшее время может стать основным каналом для родительских и домовых чатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно подписанному ранее закону о национальном мессенджере, Max должен объединить в себе инструменты для оказания госуслуг, подписания документов с электронной подписью, интеграции с «Госуслугами», а также взаимодействия в образовательной сфере. Теперь к этому перечню добавляется коммуникация в сфере ЖКХ.

По данным издания, из мессенджера VK планируется перенести в Max родительские и домовые чаты, что сделает его центральной цифровой площадкой для общения с образовательными учреждениями и управляющими компаниями. В Max появятся чат-боты и мини-приложения для информирования граждан, заказа коммунальных услуг, отправки обращений и отзывов.

«Губернаторам рассказали о возможностях использования цифровой платформы Max. В частности, как могут быть использованы чат-боты и мини-приложения в сфере ЖКХ для информирования граждан, заказа услуг, а также сбора отзывов и предложений», — сообщил один из источников «Ведомостей».

Ожидается, что внедрение функционала будет происходить поэтапно. На первом этапе предусмотрен плановый переход пользователей на Max, в том числе через региональные инициативы. В перспективе число активных пользователей мессенджера может стать одним из показателей эффективности (KPI) глав регионов.