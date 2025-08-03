Сургутяне предложили оживить «Сквер Журналиста» показами фильмов

«Сквер Журналиста», который был открыт в Сургуте в апреле этого года, оказался невостребованным среди горожан. Новая общественная территория, расположенная на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, пока пустует. Об этом в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова рассказала местная жительница Инна К.

«Сегодня проходила около СИА-ПРЕСС, «Сквер Журналиста». Все такое нежилое, людей нет», – указала она.

Горожанка также предложила использовать площадку для культурных мероприятий: «Максим Николаевич, привлекайте к работе комитет молодежи, ведь отличная площадка для показов фильмов, поставить экран, проектор, афишу и будет понятное наполнение этого сквера».

Напомним, сквер создавался в рамках городской программы благоустройства. На территории уложена тротуарная плитка, установлены лестницы, навес и скамейки. Однако, как считают жители, без наполнения сквер остается «неживым».

Как ранее сообщал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, ключевым объектом в сквере считается амфитеатр, в котором после окончания работ должны проводиться различные мероприятия.