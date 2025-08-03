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Новости

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    Сегодня в 14:30
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​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить

Сургутяне предложили оживить «Сквер Журналиста» показами фильмов

​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить
Фото: Инна К.

«Сквер Журналиста», который был открыт в Сургуте в апреле этого года, оказался невостребованным среди горожан. Новая общественная территория, расположенная на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, пока пустует. Об этом в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова рассказала местная жительница Инна К.

«Сегодня проходила около СИА-ПРЕСС, «Сквер Журналиста». Все такое нежилое, людей нет», – указала она.

Горожанка также предложила использовать площадку для культурных мероприятий: «Максим Николаевич, привлекайте к работе комитет молодежи, ведь отличная площадка для показов фильмов, поставить экран, проектор, афишу и будет понятное наполнение этого сквера».

Напомним, сквер создавался в рамках городской программы благоустройства. На территории уложена тротуарная плитка, установлены лестницы, навес и скамейки. Однако, как считают жители, без наполнения сквер остается «неживым».

Как ранее сообщал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу, ключевым объектом в сквере считается амфитеатр, в котором после окончания работ должны проводиться различные мероприятия.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 203, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:34
Востребованность горожанами скверов в городе после ввода их эксплуатацию стало проблемой. Вот построили сквер, освоили бюджетные средства, а эффективность его использования остаётся за скобками. Кто хозяин сквера, кто заказчик, кто вдохнёт жизнь в эти дорогостоящие сооружения, амфитеатр и так далее? Сквер без хозяина? Здесь по факту, интерес к скверу заканчивается после того как подрядчик и заказчики в лице МКУ «УКС», подпишут акты сдачи-приёмки и деньги из бюджета осядут в карманах и в кошельках подрядчиков. А потом обыватели жалуются пустынно, хорошо бы «киношку» крутить или комитет по делам молодежи начал бы там «танцы-шманцы». Но друзья! 50 миллионов рублей на перекрёстке проспекта Ленина-Бульвар Свободы не валяются. На эти денежки можно десятки мини-скверов можно было бы построить в колодцах жилых домов, где востребованность таких сооружений на три-четыре порядке выше. Или всю эту локацию с амфитеатром с сценой перенести бы в ядро Центра города, к воде, к Сайме, где можно было бы подышать свежим речным воздухом и полюбоваться закатом солнца от нашего короткого Северного лета. Что имеем бы в этом сквере сегодня, будучи забредши сюда. Шум автомобилей и загрязнённую ауру от десятков тысяч автомобилей на самой оживлённой трассе Проспекта Ленина? Вот сквер на месте снесённого ДК «Строитель» хоть на несет определенную смысловую нагрузку. Это - сквер, окаймляющий памятник Строителям Сургута. Своего рода трудовой Мемориал многим поколениям сургутян, которые за 60 лет воздвигли город сад, говоря словами Маяковского.

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