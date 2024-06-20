Как в Сургуте реализуется проект «Формирование комфортной городской среды»

Ежегодно в Сургуте реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Работы по благоустройству города начались 1 июня и продлятся до 30 сентября. В настоящий момент их проводят в четырех местах – парк 20А в микрорайоне, где планируется сцена и спортивная площадка, парк на улице Республики, парк на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. По последнему объекту известно, что работы проводились в два этапа, основа была заложена еще в прошлом году. Сейчас выполняются работы над малыми архитектурными формами и озеленением.

«На сегодняшний день рисков мы не видим, материалы заказаны и работы уже проводятся», – прокомментировал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Ключевым объектом на этой территории считается амфитеатр, в котором после окончания работ будут проводиться различные мероприятия. Для его строительства используются прочные материалы, которые уже зарекомендовали себя, такие как металл и лиственница. Также для освещения будут использоваться зеркальные столбы, которые до этого момента ни разу не строили в городе.

«На сегодняшний день степень готовности объекта 65%, мы работает каждый день без выходных», – поделился подрядчик Владимир Федоришин.

В прошлом году был завершен один из проектов – сквер, прилегающий к территории Дворца торжеств. В процессе передачу в эксплуатацию были выявлены дефекты, но сейчас все устранено подрядчиком. В скором времени сквер будет открыт для пользования горожан.

«Данный подрядчик работает у нас не в первый раз, пока претензий нет, но мы держим руку на пульсе, и в случае неисполнения обязанностей будут проведена претензионная работа», – Андрей Арменчу.

Перечень проектов для реализации зависит от голосования граждан. В планируемом списке на 2025 год – 38 микрорайон, улучшение парка за Саймой и создание новых зеленых зон.