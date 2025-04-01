На пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в Сургуте появился «Сквер Журналиста»

Скверу, который расположен на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в Сургуте, присвоили звание «Сквер Журналиста». Это ‒ один из этапов инициированной главой города Максимом Слеповым политики развития и благоустройства городского пространства.

Журналист и основатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обосновал идею дать скверу имя Журналиста так: «Во-первых, это признание вклада сургутских журналистов в формирование общественного мнения, освещение важных событий и проблем, а также в развитие местного сообщества. Многие поколения журналистов работали и продолжают работать в Сургуте, обеспечивая жителей объективной и своевременной информацией. Во-вторых, расположение сквера в центре города, напротив здания информационного агентства СИА-ПРЕСС, вблизи административных зданий и культурных учреждений, делает его символическим местом, отражающим открытость власти и общества к диалогу со СМИ».

По его мнению, название «Сквер Журналиста» подчеркивает важность свободы слова и независимой журналистики для развития общества.

Также новое наименование сквера ‒ это еще и дань уважения известному сургутскому журналисту и краеведу Ивану Захарову, чей памятник установлен перед зданием СИА-ПРЕСС: «В редакции газеты «Новый Город» много лет работал известный сургутский журналист и краевед, починный житель города и Югры Иван Захаров, чьи дневники газета публикует по сей день, через 20 лет после его смерти. Возле сквера и перед зданием СИА-ПРЕСС установлен памятник И. П. Захарову, в соседнем доме на ул. 30 лет победы И. П. Захаров жил и работал многие годы. Иван Захаров был коллегой многих выдающихся сургутских журналистов, посвятивших свое творчество становлению города, с которыми он работал вместе в газете «К победе коммунизма» («Сургутская трибуна»): В. Киселевым, В. Семеновым, А. Зубаревым, Н. Козловым, Л. Боковой, Т. Струтинской, Г. Кондряковой, В. Матвеевым, Е. Логиновой, З. Сенькиной и многими другими».

В городе также появятся скверы: Купца, Медсестры, Строителя и другие.

Помимо этого, к 1 мая на территории Мемориала Воинской Славы в канун 80-летия Победы будет установлен памятник «Солдату – победителю Великой Отечественной войны».