После дождя в Сургуте частично провалилась набережная – человек оказался в воде

В Сургуте снова частично обрушилась набережная возле нового жилого комплекса «Георгиевский». Один человек в момент провала оказался в воде, но смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в телеграм-канале «К-ИНФОРМ СУРГУТ».

Инцидент произошел после сильного дождя. Как уточнили в администрации Сургута, сообщение об обрушении поступило в тот же вечер.

«Вечером 12 июля в ЕДДС поступило сообщение о частичном обрушении набережной в жилом комплексе «Георгиевский». Место обрушения спасатели оградили сигнальной лентой. Информацию направили застройщику для принятия мер. По информации ГК «Сибпромстрой», специалисты приступили к восстановительным работам», – говорится в комментарии.

Напоминаем, ранее после сильного ливня, обрушившегося на Сургут, на этой же набережной в районе участка земли на Пойме-5 произошло частичное вымывание почвы с обрушением.