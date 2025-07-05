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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    974 0
  • Россиянам хотят упростить прикрепление к поликлиникам

    Россиянам хотят упростить прикрепление к поликлиникам

    Сегодня в 16:30
    192 0
  • ​Набережную элитного ЖК «Георгиевский» в Сургуте восстановят после обрушения

    ​Набережную элитного ЖК «Георгиевский» в Сургуте восстановят после обрушения

    Сегодня в 15:36
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​Набережную элитного ЖК «Георгиевский» в Сургуте восстановят после обрушения

Причиной обрушения участка набережной в Сургуте стали аномальные осадки

​Набережную элитного ЖК «Георгиевский» в Сургуте восстановят после обрушения
Фото: siapress.ru

После сильного ливня, обрушившегося на Сургут, на набережной ЖК «Георгиевский» частично обрушилась конструкция. Застройщик заверил: ситуацию не оставят без внимания и обязательно восстановят поврежденный участок.

Как пояснил корреспонденту siapress.ru заместитель генерального директора ГК «Сибпромстрой» Николай Епифанов, обрушение вызвано аномальными погодными условиями: «Произошло экстраординарное выпадение осадков. Ливневая канализация не справилась ‒ не только у нас, а по всему городу. За очень короткое время выпало большое количество осадков. Какие-либо выводы пока делать рано. Но главное ‒ мы не бросим жителей. Компания «Сибпромстрой» ответственно заявляет: мы будем разбираться в причинах и одновременно устранять последствия. И, конечно, сделаем все, чтобы подобное больше не повторилось».

Редакция siapress.ru также получила официальный комментарий от ГК «Сибпромстрой» по случившейся ситуации.

«03 июля 2025 года на территории набережной реки Обь в районе участка земли Пойма-5 произошло частичное вымывание почвы под пешеходной дорожкой, выложенной брусчаткой. Вымывание произошло в результате разгула стихии, а именно ливня. Данное обстоятельство (сильный ливень) привело к перегрузке в работе ливневой канализации на территории всего Сургута, в результате чего в ряде районов города произошло сильное подтопление улиц, тротуаров и дорожного полотна.

Учитывая вышесказанное, частичное вымывание почвы в районе набережной Поймы-5 можно по уровню последствий считать минимальным из возможных.

Важно понимать: все работы по благоустройству участка набережной в районе Пойма-5, включая архитектурно-художественное освещение, балюстраду и так далее, делаются на благотворительной основе группой компаний «Сибпромстрой» – у компании нет юридических обязательств по проведению данных работ. Тем не менее, руководством ГК «Сибпромстрой» было принято решение качественно обустроить эту территорию за свой счет с последующей передачей для эксплуатации и обслуживания на баланс администрации Сургута.

Работы эти не окончены. В частности, еще не производилось укрепления откосов – эти работы могут начаться только после снижения уровня воды в реке Обь. И эти работы ГК «Сибпромстрой» также запланировала произвести, опять же – на благотворительной основе и по своей доброй воле.

Возвращаясь к ситуации с вымыванием почвы, которая произошла 03.07.2025 года: ГК «Сибпромстрой» своими силами и за свой счет в течение двух часов с момента вымывания почвы оперативно устранила основные последствия, а в ближайшем времени – не более одной недели – устранит все последствия стихии и также проведет мероприятия, которые позволят исключить подобное в будущем», – указал застройщик.

В ближайшее время специалисты начнут восстановительные работы и проведут экспертизу, чтобы понять, как усилить конструкции и защитить набережную от подобных ситуаций в будущем.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 283, комментариев: 0
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