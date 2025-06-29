В Сургуте устроили торжественный выпускной в День молодежи

В День молодежи Сургут проводил своих одиннадцатиклассников в новую жизнь – в Ледовом дворце прошел выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели». На праздник пришли почти 2 500 человек: выпускники, их семьи и учителя, рассказали в пресс-службе администрации.

Более 230 выпускников были отмечены благодарностями главы города за отличную учнбу. Среди них – 208 медалистов, получивших аттестаты с отличием и федеральные награды «За особые успехи в учении».

Особые аплодисменты – тем, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ. В этом году 13 выпускников Сургута достигли максимального результата по химии, литературе, русскому и английскому языкам, а также профильной математике.

«Вы достойно прошли школьный путь и экзаменационные испытания. Сургут гордится вами. Вы – его будущее, его надежда, его богатство. Огромные слова благодарности учителям: вы не только давали знания, но и формировали личности. Спасибо родителям за то, что воспитали достойное поколение сургутян. С праздником, с вашим первым большим успехом! Пусть каждый из вас найдет свою правильную дорогу», – отметил глава Сургута Максим Слепов.

После торжественной части уже бывших одиннадцатиклассников ждала праздничная программа: школьный вальс, творческие выступления, конкурс видеороликов и музыкальные номера творческих коллективов города и приглашенных артистов. Молодежь развлекали группа «PoluyanoVa Band», певица Максим и Galibri & Mavik, сообщили URA.ru.

Отметим, что организатором мероприятия стал Городской культурный центр.

В это воскресенье жителей и гостей города ждет насыщенная программа, посвященная Дню молодежи. Об этом и не только читайте в нашей афише мероприятий.