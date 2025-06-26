Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

28 июня

Летний фестиваль «Молл Фест»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: 10:00.

Жителей всех возрастов приглашают на летний фестиваль, который состоится в ТРЦ «Сургут Сити Молл». В программе:

В 10:00 пройдет уличный волейбольный корт.

С 10:00 на территории ТРЦ пройдет граффити-фест «Гаражи», а также выставка арт-работ.

С 13:00 до 14:00 на уличной парковке у центрального входа пройдет джампинг.

С 15:00 до 18:00 также на уличной парковке у центрального входа всех присутствующих ждут живые выступления музыкальных групп ‒ «Земля цветет», «Вне Измерений» и Ad ASTRA.

Вход свободный. 0+

Выставка работ Аллы Полковниченко «Пересекая экватор»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте продолжает действовать выставка художницы Аллы Полковниченко. В экспозиции представлены пейзажи, портреты и изображения животных, созданные по впечатлениям от путешествий в южные страны.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

«Технофест» в парке «Кедровый лог»

Место проведения: парк «Кедровый лог», проспект Набережный, 39/1. Время: с 11:00 до 20:00.

Любители технического творчества соберутся в одном месте, чтобы отметить День молодежи. В программе дня:

В 11:00 до 20:00 пройдет чемпионат мира по неограниченному звуковому давлению.

С 12:00 до 17:00 ‒ выставка спецтехники, включая демонстрационные точки с участием экстренных служб и спасательных подразделений.

С 13:00 до 17:00 ‒ мастер-классы от экстренных служб.

Кроме того, в течение всего дня на площадке будет работать фотозона с ретроавтомобилями, мотоциклами и внедорожниками. Гостей также ждет уличная еда и напитки от сургутских кафе и кофеен.

Вход свободный. 0+

Беседа по рассказу Ю.П. Казакова «Тэдди»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», магазин сети «Читай-город», Югорский тракт, 38. Время: 16:00.

Сургутяне могут принять участие в обсуждении рассказа советского классика Юрия Казакова «Тэдди». Это история об одном медведе, его пути к свободе и настоящей битве за жизнь, которая разворачивается на глазах читателя. В своем произведении автор поднимает важные вопросы ответственности, доверия, самоуважения и достоинства, преодоления трудностей жизни.

Телефон для записи: 45-78-10. Вход свободный. 12+

Спектакль-концерт «Jazz для вас»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

Сургутский музыкально-драматический театр ставит новый музыкальный спектакль, в котором есть все: танцы и песни, суматоха и погоня, интрига и разоблачение, любовь и немного джаза.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: от 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Вечер акустики в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на душевный вечер мужской акустики ‒ местами суровой, но чаще лиричной и романтической. Своими песнями присутствующих порадуют такие музыканты, как Евгений Федулов, Мурад Миронов и «Один на границе верхней тайги».

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 200 рублей, на входе ‒ 400 рублей. 16+

29 июня

Выставка «Из осажденной крепости не бегут…»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, зал искусства, третий этаж. Время: с 10:00 до 18:00.

До конца лета в библиотеке действует выставка, созданная по материалам Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Посетители смогут увидеть цифровые копии оригинальной графики, а также познакомиться с творчеством выдающегося книжного графика и театрального художника Ивана Билибина.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 0+

Празднование Дня молодежи

Место проведения: Центральная городская площадь, пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской. Время: с 12:00 до 22:00.

В это воскресенье жителей и гостей города ждет насыщенная программа, посвященная Дню молодежи:

С 12:00 до 22:00 на площади пройдет молодежный фестиваль «Рядом».

С 12:00 до 14:00 ‒ мультиспортивная гонка на велосипедах, сапборде и бегом «Кубок закаленных Севером».

С 12:00 до 14:30 ‒ «Дворовые игры», где каждый сможет запустить воздушных змеев и бумажных самолетиков, поиграть в «резиночки» и порисовать цветными мелками.

С 12:00 до 15:00 ‒ «Арт-пикник» ‒ мастер-классы для молодых семей и детей: от сборки деревянных моделей до росписи арт-объектов и национальных игр.

С 12:00 до 15:30 ‒ развлекательная программа «Бой с ленью».

С 12:00 до 18:00 ‒ выставка-ярмарка изделий ручной работы мастеров-ремесленников участников проекта «СтартАрт» от арт-резиденции «Квартира» МБУ ИКЦ «Старый Сургут».

С 15:00 до 17:00 ‒ танцевальный баттл, где молодые танцоры поборются в формате раундов на выбывание.

С 18:00 до 19:00 ‒ «Музыкальный марафон» ‒ музыканты и горожане вместе исполнят популярные песни в живом хоровом исполнении.

С 19:00 до 20:30 ‒ концерт студенческих коллективов: театра «Дилижанс», мастерской «Кардиган», хореографических студий «СПЛЭШ» и «Дансвэй» и других.

С 20:30 до 22:00 ‒ завершающая площадка «Диджейский сет».

Вход свободный. 0+