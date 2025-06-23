​В Сургуте пройдут масштабные празднования Дня молодежи

28 и 29 июня 2025 года в Сургуте состоится празднование Дня молодежи. Жителей и гостей города ждут интерактивные фестивали, спортивные и творческие мероприятия, мастер-классы, музыкальные концерты и выставки. Программа охватит несколько городских площадок, а участие смогут принять люди всех возрастов.

28 июня: «Технофест» в парке «Кедровый лог»

В субботу, 28 июня, основной площадкой станет парк «Кедровый лог» (пр-т Набережный, 39/1), где с 11:00 стартует «Технофест» — масштабное событие для поклонников технического творчества.

С 11:00 до 20:00 здесь пройдет чемпионат мира по неограниченному звуковому давлению .

. С 12:00 до 17:00 — выставка спецтехники , включая демонстрационные точки с участием экстренных служб и спасательных подразделений.

, включая демонстрационные точки с участием экстренных служб и спасательных подразделений. С 13:00 до 17:00 — мастер-классы от экстренных служб .

. В течение всего дня будет работать фотозона с ретроавтомобилями, мотоциклами и внедорожниками.

с ретроавтомобилями, мотоциклами и внедорожниками. Гостей также ждет уличная еда и напитки от сургутских кафе и кофеен.

«Технофест» предложит уникальную атмосферу для семейного досуга, общения и технического вдохновения.

29 июня: фестиваль «Рядом» и День молодежи на Центральной площади

В воскресенье, 29 июня, с 12:00 праздничные события переместятся на Центральную городскую площадь (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской). Здесь стартует молодежный фестиваль «Рядом», организованный как инициативный проект. Он объединит несколько тематических направлений:

«Образование РЯДОМ» — выставка учебных заведений города, презентации программ и возможностей для абитуриентов.

— выставка учебных заведений города, презентации программ и возможностей для абитуриентов. «Добро РЯДОМ» — мастер-классы и тренинги по добровольчеству, знакомство с волонтерскими организациями.

— мастер-классы и тренинги по добровольчеству, знакомство с волонтерскими организациями. «Благотворительность РЯДОМ» — презентации фондов и благотворительных инициатив.

— презентации фондов и благотворительных инициатив. «Творчество РЯДОМ» — фотовыставка и творческие мастер-классы.

— фотовыставка и творческие мастер-классы. «Возможности РЯДОМ» — лекции, презентации форумов и грантовых программ, в том числе от представителей молодежной политики и университетов.

— лекции, презентации форумов и грантовых программ, в том числе от представителей молодежной политики и университетов. «Наука РЯДОМ» (с 14:00) — научные лекции, настольные игры и мастер-классы.

Спорт, творчество, музыка и ремесла

Также с 12:00 начнется мультиспортивная гонка «Кубок закалённых Севером», организованная центром «Сибирский легион». Участники в командах по два человека пройдут испытания на велосипеде, сапборде и бегом.

На площади будут работать интерактивные площадки:

«Арт-пикник» — мастер-классы для молодых семей и детей: от сборки деревянных моделей до росписи арт-объектов и национальных игр.

— мастер-классы для молодых семей и детей: от сборки деревянных моделей до росписи арт-объектов и национальных игр. «Дворовые игры» — запуск воздушных змеев, «резиночки», рисование мелками.

— запуск воздушных змеев, «резиночки», рисование мелками. Ярмарка «СтартАрт» — изделия ручной работы от сургутских ремесленников (до 18:00).

Кульминация праздника — музыка и танцы

В 15:00 стартует танцевальный баттл, где молодые танцоры поборются в формате раундов на выбывание.

С 18:00 до 19:00 пройдет «Музыкальный марафон» — впервые в Сургуте. На сцену выйдут музыканты и горожане, чтобы вместе исполнить популярные песни в живом хоровом исполнении.

С 19:00 до 20:20 состоится концерт студенческих коллективов — театра «Дилижанс», мастерской «Кардиган», хореографических студий «СПЛЭШ» и «Дансвэй» и других.

Праздник завершится диджейским сетом с 20:30 до 22:00.