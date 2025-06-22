Участники СВО из Сургутского района запускают собственный бизнес

В Сургутском районе участники СВО и члены их семей разработали собственные бизнес-проекты в рамках образовательной программы «СВОе дело». Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Лилия Бикбулатова, мама погибшего воина, планирует принимать гостей в этно-кафе башкирской кухни в Лянторе. Участник СВО Андрей Черников вместе с супругой хочет построить современную станцию техобслуживания в Федоровском. А Рифат Зайнетдинов – инклюзивный фитнес-клуб в Белом Яре», – рассказал глава района.

Бесплатный образовательный курс «СВОе дело» стартовал 5 мая. Участников обучали упаковке идей, созданию сайтов, работе с нейросетями и продвижению. В числе наставников – бизнес-тренер Александр Толкачев, директор АНО ДО «Ренессанс» Александр Ильиных, а также представители Инвестиционного агентства Сургутского района Татьяна Соколова и Павел Хоменко.

Защита проектов уже состоялась, 16 июля авторы лучших идей отправятся в бизнес-тур в Москву. В столице они посетят действующие предприятия, примут участие в мастер-классах и встретятся с представителями деловых сообществ Москвы и Югры.

Напоминаем, в Сургутском районе открыли первую в России бизнес-школу для участников СВО и их семей.