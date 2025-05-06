Образовательный проект «СВОё дело» в Сургутском районе поможет освоить предпринимательство

В Сургутском районе запустили первую в России муниципальную бизнес-лабораторию для участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Образовательный курс получил название «СВОё дело». Он продлится полтора месяца − с 5 мая по 17 июня − и включает обучение в двух форматах: очном (на базе Центральной районной библиотеки) и заочном. Участие бесплатное, так как школа организована на муниципальном уровне.

«К каждому из 13 участников проекта приставлен наставник. В этой роли выступают действующие предприниматели и бизнес-тренеры. Занятия ведут специалисты смежных профессий, связанных с бизнесом. Так, среди спикеров Алексей Бобов, директор по региональному развитию «Национального института инвестиционного развития территорий», представители налоговой службы, отдела инвестиционной и промышленной политики администрации Сургутского района, консультанты Центра занятости, преподаватели Сургутского института экономики, управления и права», − добавил глава.

По завершении обучения выпускники получат сертификаты, готовые бизнес-планы, методические материалы и сопровождение от инвестиционного менеджера. Кроме того, трое лучших выпускников отправятся в Москву вместе с представителями бизнес-сообщества Югры для обмена опытом с предпринимателями столицы.

Проект реализуется при поддержке уполномоченного по правам предпринимателей в Югре Ирины Каск и представительства ХМАО в Москве.