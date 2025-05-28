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​«Атланты» с макетом города: когда появится первый масштабный памятник Строителям Сургута

Проект памятника «Сургутским строителям посвящается» уже утвержден и меняться не будет

​«Атланты» с макетом города: когда появится первый масштабный памятник Строителям Сургута
Фото: эскизный проект скульптуры, siapress.ru

На месте бывшего ДК «Строитель» в Сургуте продолжается благоустройство сквера, где этим летом появится новый памятник ‒ «Сургутским строителям посвящается». По задумке авторов, это будет первый в городе полу-монументальный мемориал, посвященный профессии, с которой начиналась история муниципалитета.

Как рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель главы города Алексей Фокеев, сейчас на объекте готовят основания для памятника и будущего сквера. Асфальт будет демонтирован, вместо него появятся тротуары, плитка, газоны и площадка для проведения массовых мероприятий.

«Изменений в проекте нет, наоборот ‒ уточнились объемы и границы благоустройства, определены зоны ответственности между компаниями. Будущая территория получит современные малые архитектурные формы из дерева е в едином стиле, соответствующем актуальным требованиям городского пространства», ‒ пояснил собеседник.

Памятник изготавливается в Перми, где идут работы по бронзовому отливу основной композиции.

Напомним, скульптурная композиция «Сургутским строителям посвящается» будет изображать двух строителей, держащих макет города ‒ как Атланты. Высота скульптуры с постаментом составит около восемь-девять метров.

«Это будет наш подарок ‒ от нас, строителей, для города. Идея родилась давно, лет десять назад даже объявляли архитектурный конкурс, но дело сдвинулось только недавно. Поговорили с мэром Максимом Слеповым, он посоветовал обратиться к скульптору Алексею Тютневу, автору памятника медикам. Его эскизы нам понравились, и мы решили ‒ делаем», ‒ рассказал в беседе с корреспондентом siapress.ru соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

Создание монумента финансируют за счет собственных средств Владимир Кожаев, Леонид Соболев, Андрей Сурлевич и сам Николай Сторожук.

«Я уверен, в каждой сургутской семье есть кто-то, кто когда-то строил этот город ‒ сами, отцы, деды. Мы хотим, чтобы это место стало напоминанием о той роли, которую сыграли строители в становлении Сургута», ‒ добавил Николай Сторожук.

Работы по благоустройству планируется завершить к 10 августа ‒ ко Дню строителя. Отставаний от графика нет, отметил Алексей Фокеев.

Интересно, что ранее обсуждение проекта вызвало бурную реакцию у читателей СИА-ПРЕСС: почти треть опрошенных назвали эскиз памятника «кошмаром». Однако, его образ меняться не будет ‒ он уже утвержден и находится в производстве.

«Это скорее абстрактная композиция. Конкретной задачи воссоздать, например, ГРЭС, «Аврору» не было. Все развивается, город меняется», ‒ отметил Николай Сторожук.

Пока что идея наполнить сквер стендами с историей сургутского строительства находится на стадии размышлений. Возможно, в будущем здесь появятся и дополнительные элементы, но уже после установки основного монумента. Ориентировочно его доставят в Сургут в июле.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 260, комментариев: 0
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