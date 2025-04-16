В Сургуте раскрыли, как будет выглядеть памятник строителям

В Сургуте стали известны детали памятника, который установят в сквере «Строитель». Скульптурная композиция «Сургутским строителям посвящается» представляет собой две бронзовые фигуры, держащие макет города – он станет главным акцентом монумента.

Высота всей конструкции составит около восьми метров. Фигуры будут установлены в форме арки – сквозного прохода в сквер на центральную аллею.

Инициатором и меценатом проекта выступила компания «Сибпромстрой». Стоимость памятника оценивается в 55 миллионов рублей. Застройщик полностью финансирует разработку, изготовление, доставку и установку архитектурной композиции.

«Половину суммы уже оплатили, макеты сделаны, в июле месяце памятник уже будет доставлен в Сургут», − рассказал соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

Открытие памятника планируется на 10 августа, в профессиональный праздник строителей. Сквер, где ранее располагался ДК «Строитель», останется зеленой зоной. А само здание культурного центра, напомним, хотят построить на новом месте – на улице Университетской.