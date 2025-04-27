Почти треть читателей СИА-ПРЕСС сочли эскиз памятника на месте ДК «Строитель» в Сургуте «кошмаром»

Ранее сургутянам рассказали подробности проекта памятника, который появится на месте бывшего ДК «Строитель». Скульптурная композиция «Сургутским строителям посвящается» будет состоять из двух бронзовых фигур, держащих макет города. Высота всей конструкции составит около восьми метров. Фигуры установят в форме арки – прохода на центральную аллею сквера.

СИА-ПРЕСС провел опросы среди читателей, чтобы узнать, как сургутяне оценивают эскиз будущего памятника. В голосовании на сайте приняли участие 81 человек.

Больше всего голосов – 30,9% – набрал вариант «Это какой-то кошмар». Еще 21% поддержали идею, но отметили, что хотелось бы видеть больше узнаваемых «сургутских» деталей. 19,8% назвали памятник китчем, но допустили, что вкусы у всех разные. Положительно оценили проект 17,3% участников, посчитав его одним из ярких скульптурных объектов города. 11,1% признались, что им все равно.

В опросе в телеграм-канале siapress.ru, где проголосовали 45 человек, результаты распределились похожим образом. Наибольшую поддержку – 31% – получила идея с доработкой деталей. 29% назвали проект кошмаром, 20% посчитали его китчем, 13% положительно отозвались о композиции. 7% заявили, что им безразлично.