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​Вместо охранника – камера с распознаванием лиц? В Думе Сургута обсудили новые подходы к безопасности в школах

В Сургуте предложили усилить школьную безопасность с помощью технологий

​Вместо охранника – камера с распознаванием лиц? В Думе Сургута обсудили новые подходы к безопасности в школах
Фото: siapress.ru

На заседании комитета по социальной политике депутаты Сургута вернулись к обсуждению эффективности новой модели охраны школ. С января 2025 года в каждой образовательной организации работают сотрудники частных охранных предприятий – по два человека на пост. Однако, как показал анализ, подход нуждается в доработке.

Директор департамента образования Ирина Замятина сообщила, что сегодня в школах трудятся 169 охранников. Из них 104 мужчины и 65 женщин. Большинство сотрудников – в возрасте от 51 года и старше. При этом действующее законодательство не ограничивает возраст для работы в частной охране.

По словам, главы департамента, за весь период с начала 2023 года по декабрь 2024 года образовательные организации направили в адрес ЧОПов 265 претензий. С сентября по декабрь 2024-го – семь, а с начала 2025 года – всего одна − в школе №29.

«Мы видим положительную динамику, но претензии остаются в части оставления места работы. Это не говорит о том, что они уходят в течение всего дня, отлучается сотрудник частной охраны на час-два. Здесь в любом случае должны контролировать работников. Ну и, конечно, личные карточки, то, о чем я вам докладывала на предыдущем заседании: я думаю, что все-таки форма сотрудника частной охраны предприятия должна быть соответствующая. И, конечно, все соответствующие документы, которыми должен обладать ЧОП», − добавила Замятина.

Но основная проблема, по словам депутатов, − не в количестве жалоб, а в принципе работы системы.

«Мы ежегодно тратим около 250 миллионов рублей на охрану. Из них только 47 миллионов идут на технические средства. То есть мы практически в шесть раз больше тратим на содержание службы, которые в случае критической ситуации по законодательству обязана нажать кнопку вызова ГБР. Физические меры воздействия они не имеют права оказывать. Может быть, мы эти средства потратим на технические средства контроля и внедрения безопасности, которые не зависят ни от человеческого фактора, ни нахождения на рабочем месте? И в моем понимании, если усилить историю, связанную с техническим перевооружением, это будет иметь гораздо больший эффект. Вопрос в чем − посчитать стоимость этого. Возможно, это и будет адекватной заменой подобного рода систем контроля, основанных на деятельности частных охранных предприятий», − предложил депутат Сургута Владимир Болотов.

Ирина Замятина не исключила, что такой подход возможен, но он требует проработки:

«В требованиях говорится, что физическая охрана, конечно, должна быть. Наша задача – обеспечить безопасность детей. И таким способом. мы, естественно, идем по пути модернизации. Это предложение хорошее, если, условно говоря, по количеству сотрудников частного охранного предприятия мы сократимся, но вместе с тем будет такая современная технология с распознаванием лиц, доступом к автоматическому или оперативному реагированию. Это нужно изучить», − отметила она.

Вопрос оставили на контроле. Депутаты планируют вернуться к обсуждению в сентябре.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 172, комментариев: 0
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