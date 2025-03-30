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​В Сургуте возле школы №12 провалился асфальт – горожане винят стройку спортобъекта

Сургутяне винят стройку спортобъекта в разрушении дороги возле школы №12

​В Сургуте возле школы №12 провалился асфальт – горожане винят стройку спортобъекта
Фото и видео: Сургут Мегаполис

В Сургуте у дома №8 на улице Дзержинского, недалеко от школы №12, образовался провал в асфальте. Горожане надеются, что дыру устранят до начала рабочей недели. Видео очевидцев опубликовал «Мегаполис».

Местные жители считают, что разрушение дороги стало результатом работ, связанных со строительством нового спортивного ангара. Люди жалуются, что благоустройство района разрушено, а восстановление – теперь их личная забота.

«С конца прошлого года жители пишут, жалуются: и губернатору, и главе города, и в СМИ – бесполезно. Видимо, не до этого. Все лишь бы поскорее сдать этот скандальный спорт-ангар. А там – будь что будет», – написали горожане в комментариях.

По их словам, строители разрушили единственную асфальтированную пешеходную дорожку внутри микрорайона – от домов по улице Магистральной до школы искусств на Кукуевицкого. А недавно отремонтированная дорога между домами №10 и №12 на Дзержинского вновь оказалась разрушенной.

«Осенью прокладывали коммуникации к этому объекту: все перекопали, толком ничего не восстановили, включая дорожное полотно, и вот результат – все размыло. Ходить и ездить небезопасно. И по дороге до сих пор нет официального ответа: кто и когда ее восстановит», – отмечают жители.

Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию города, чтобы узнать, когда планируется восстановление дорожного покрытия.

Напоминаем, на улице Дзержинского в Сургуте продолжается конфликт: вместо рощицы, посаженной школьниками, строят спортивный центр. Город продвигает проект как необходимый для инфраструктуры, но местные жители недовольны – вырубка деревьев, шум, и архитектура «из сайдинга» вызывают сильное раздражение. Почему сложилось это локальное противостояние жителей и власти? Что можно было бы сделать иначе? Есть ли альтернатива капитальному строительству подобных центров? Об этом – в свежем «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским в формате аудио-подкаста.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 281, комментариев: 0
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