С быстровозводимыми спортивными центрами Сургут пошел по стандартному пути — дорогому и долгому

На улице Дзержинского в Сургуте продолжается конфликт: вместо рощицы, посаженной школьниками, строят спортивный центр. Город продвигает проект как необходимый для инфраструктуры, но местные жители недовольны – вырубка деревьев, шум, и архитектура «из сайдинга» вызывают сильное раздражение. Почему сложилось это локальное противостояние жителей и власти? Что можно было бы сделать иначе? Есть ли альтернатива капитальному строительству подобных центров? Об этом – в свежем «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским в формате аудио-подкаста.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте продолжается история с точкой напряжения на улице Дзержинского. Маленькая предыстория того, что там происходит: на улице Дзержинского – это вот там, где между Дзержинского и Кукуевицкого есть некоторое пространство. Там есть, собственно, дом Дзержинского, 12, там средняя школа №12 находится, и в какой-то момент сургутская администрация решила, что нужно там построить один из пяти спортивных центров, так называемых быстровозводимых спортивных центров, которые решили сделать при помощи концессии. Сказано – сделано. Все эти центры сейчас строятся, но проблема именно этого спортивного центра в том, что местные жители начали очень быстро возмущаться структурой строительства этого здания, потому что для того, чтобы его поставить, решили вырезать местную небольшую рощицу, которую садили ученики школы №12, причем давным-давно, ну и в целом устроили довольно большие неприятности и бытовые и коммунальные неудобства для местных жителей, по их словам. Что это будет, как это будет развиваться, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Мы продолжаем еще некоторое время находиться в режиме подкаста, потом вернемся к видео. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Да, привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Что ж, вот ситуация: городская власть хочет построить спортивный центр. Сургутяне против. То есть они были против, но местные власти все-таки это решение продавили. Сейчас сургутяне продолжают жаловаться на всю эту историю, продолжают высказывать свое недовольство. Что же делать? Как ты смотришь на эту ситуацию?

Т.С.: Это вечная проблема в отношениях между любой городской властью и его населением, потому что людям хочется видеть в окно не застроенную площадь, даже спортивным центром, что само по себе, безусловно, неплохо, уж всяко лучше, чем очередной «Магнит», а хочется им видеть березки, скамеечки, лавочки. То есть здесь мы опять говорим о проблеме комплексного подхода к развитию социальной инфраструктуры в городе, строительству новых социальных объектов, к каковым относятся и спортивные сооружения, и нахождению при реализации этого проекта баланса между интересами города и интересами жителей. Тут, конечно, парадокс возникает: разве могут быть какие-то противоречия между интересами города и интересами жителей, правда же? Но вот действительность говорит о том, что подобные противоречия все-таки возникают, потому что город видит по-своему развитие тех или иных программ, жители видят по-своему, соответственно.

И если городу необходимо строить не только квадратные метры, но и обслуживающую эти квадратные метры социальную инфраструктуру, всевозможные спортивные центры, какие-то досуговые заведения, библиотеки, школы, поликлиники и прочее-прочее-прочее, то горожане, конечно же, с одной стороны, хотели бы очень всей этой инфраструктурой пользоваться. И главный запрос горожан к своей власти в этом и заключается: дайте нам побольше вот этого всего, где нам было бы прекрасно проводить наш досуг. С другой стороны, горожане хотели бы, чтобы как-то все это возникало само собой без ущерба их повседневным – даже не интересам – а их привычкам. Я понимаю, что жители вот этого очень уютного городского анклава, который сложился между улицей Декабристов… Извиняюсь, ну и Декабристов сюда можно отнести.

Д.Щ.: Да, Декабристов там рядом.

Т.С.: Вообще, вот эта вот зона старой пятиэтажной застройки: Декабристов, Дзержинского, Кукуевицкого, вот эти все кварталы внутри, конечно, приятны. Во-первых, это малоэтажная застройка, и поэтому там нет такого уж страшного засилья автомобилей. Во-вторых, там как-то так «зеленка» сложилась за многие годы, за 40 лет последних, там приятно пройтись пешком – тут никто не спорит. И когда между домами жилыми в этой сформировавшейся уютной среде вдруг начинается та или иная стройка, люди возбуждаются.

Но тут я хочу обратить внимание вот на что: гуляя по этим дворам, по этим внутренним кварталам, вот совсем недавно, кстати, это было, вот это между Декабристов, между Набережным, Дзержинского – вот этот кусок, если мы там захотим от монумента Георгию Димитрову, например, пройти через дворы аж до улицы Ленина, вот представим эту территорию себе, то мы обнаружим то там, то сям какие-то магазины, какие-то рестораны странные, какие-то киоски, разросшиеся до мини-торговых центров. Я, честно говоря, не могу вспомнить ни одного случая, когда бы местное население бунтовало по этому поводу. А вот когда пошла стройка спортивного сооружения, мы наблюдаем некоторую активность гражданскую.

Д.Щ.: Надо полагать, что, наверное, ради этих вот странных магазинов и ресторанов не вырезали деревья, я так полагаю. Это как-то, видимо, как-то происходило очень тихо и спокойно. Но обычно сургутяне, вот именно для сургутян, я заметил это давным-давно, для сургутян один из важных триггеров: если режут деревья, значит, плохо. Это как бы к добру или к худу, но это факт, который нужно признать, факт нашей социальной реальности.

Т.С.: Не будем с этим спорить. Деревья – это хорошо, это красиво, это создание прохлады летом, они зимой очень красиво инеем покрываются. Все это приятные «фишечки», да. Деревья у сургутян превратились в какой-то твердый фетиш, и каждая история с какими-либо манипуляциями в зоне, где растут деревья, возбуждает сургутян неимоверно. Хотя надо тут понять одну простую вещь: дерево – это возобновляемый ресурс, и любое посаженное дерево через 5 лет становится полноценным деревом, любой посаженный саженец. Тут как бы, слава богу, с этим хотя бы нет проблем.

Слушайте, давайте вернемся к спортивным сооружениям. На самом деле, я вижу в этом другую проблему, не проблему вырубки деревьев все-таки. А проблема в том, что идет некомплексная, непродуманная точечная застройка, уплотнительная, которая не является некой разумной, такой предусматривающей множество нюансов, в том числе проблему вырубки деревьев – но это, еще раз говорю, в данной истории не главный аспект – таким образом, чтобы действительно всем было хорошо.

Программа строительства вот этих спортивных сооружений, которую город проводит уже несколько лет, она по своей задумке, конечно же, абсолютно правильная. В городе очень мало спортивных точек, где можно заниматься гражданам, свободно или за деньги, уж не знаю как. Но путь, который выбрала городская администрация для реализации данного проекта, по моему глубокому убеждению, неправильный, ошибочный, очень дорогостоящий и очень обременительный со всех точек зрения.

И вот как раз даже на старте этого проекта мы наблюдаем, как городу обременительно его проводить через общественное мнение, потому что люди недовольны. Они недовольны вырубкой деревьев, они недовольны – это я сейчас за них формулирую, я думаю, как бы они так не смогли бы сформулировать – чисто эстетически они недовольны архитектурой данных сооружений, потому что это не архитектура, это черти что, это очередные какие-то железяки из сайдинга, которые, естественно, не добавляют красоты городскому пространству. Ну и – самое главное – они очень затратны для бюджета по деньгам. Вместо того, чтобы использовать современные мировые технологии реально быстровозводимых сооружений, они, как быстро возводимые, так они и быстроразбираемые назад, они сезонные.

То есть мир-то пошел по другому пути: он создает спортивную площадку, которая летом работает как открытая спортивная площадка, будь то теннисный корт, или футбольное поле, или баскетбольная площадка, или что-то другое, хоккей с мячом, например. А на зимний период эти площадки накрываются временными пленочными накрытиями – господи, как это сказать, вылетело слово – туда подается воздух теплый. И разница в стоимости между тем путем, которым пошел город Сургут, и тем, вот о котором я говорю, по состоянию на 10 лет назад – я писал на этот счет очень большую статью со всеми выкладками – была 5 или 6 раз. Я думаю, сегодня пропорция такая же примерно.

То есть, условно говоря, если в ценах, повторю, 10-летней давности то, что называется быстровозводимым спортивным сооружением в мире, стоило бы Сургуту 6 миллионов рублей за одну площадку спортивную, город тогда, 10 лет назад, вкладывал около 24. Вот и считайте. При этом архитектурное пространство не портится. Летом, повторюсь, это открытая спортивная площадка с какой-то организацией. Конечно, там какие-то должны быть бортики, освещение, раздевалки, туалеты – это все понятно, да, это является расходной части для городского бюджета, но не такой безумной, как мы сейчас наблюдаем. А зимой это просто вот этот белый такой купол симпатичный, он по вечерам светится, как бы дает дополнительный свет, ну все это смотрится не так кошмарно. Это смотрится как естественная какая-то такая вот жизненная вещь в пространстве городском.

Второй минус, серьезнейший – это очень большие расходы на содержание подобных помещений в будущем, потому что туда подводится капитальное тепло, там вся инженерная система работает на полный максимум. А если учесть, что эти заведения являются по статусу социальными или детскими, там дополнительные нормы и по отоплению, и по освещению, и по вентиляции – все это утраивает расходы эксплуатационные. И, в общем-то, вполне себе разумная идея обеспечить город дополнительными спортивными сооружениями, так называемыми быстровозводимыми, превращается в очередное капитальное строительство со всеми вытекающими последствиями.

И вот если бы город Сургут рискнул бы провести хотя бы в качестве эксперимента возведение пары-тройки подобных заведений вот по той технологии, о которой мы говорим сейчас, это было бы очень интересный опыт. И город бы убедился в том, что можно экономить существенные, огромные деньги на этом. Я боюсь, что этого не произойдет, потому что чиновничество консервативно, у чиновничества отработана технология, и чиновник ведь не считает собственные деньги, правда? Вернее, чиновник не считает бюджетные деньги. Ему бюджет выделил, он их осваивает. Ему какая разница, сколько это стоит при строительстве, сколько это стоит при эксплуатации? Вот так это выглядит.

Д.Щ.: Да. Я бы здесь добавил коротко в качестве таких альтернатив, по которым можно было бы, наверное, пойти. Например, если бы еще на этапе согласования всей этой истории с местными жителями можно было бы вообще отказаться от строительства именно этого спортивного сооружения и перенести его куда-нибудь в более густонаселенные районы, потому что уж где дефицит подобной инфраструктуры скорее есть, так это там. Потому что у нас одно дело – район сложившийся застройки старой, где стоит несколько пятиэтажек, другое дело – где стоит несколько 25-этажек, каждая из которых это по населению как целый микрорайон А города Сургута, где сейчас строится вот эта вот самая штуковина. То есть можно было просто как бы нивелировать этот конфликт уже на стартовом этапе, я не знаю.

Опять же я много раз говорил о том, что давайте просто подумаем, как открывать в вечернее время школьные спортзалы для использования местными жителями.

Т.С.: Вот это очень ключевой момент, на который ты обратил внимание. Конечно же, в городе огромное количество школ со своими спортзалами. В советские годы все спортивные залы во внеурочное время работали для жителей микрорайонов. Это была, вообще, прекрасная практика. И вы таким образом бы решили проблему. Но что тебе на твое предложение, Дима, ответит чиновник? Он тебе скажет: «А вы читали нормы? А вы читали все эти правила антитеррористической, противопожарной и прочей безопасности? А вы знаете, сколько будет стоить это все охранять? А кто за этим всем будет следить?» То есть как бы вместо того, чтобы использовать имеющиеся ресурсы, да, система, к сожалению, просто идет по пути изобретения колеса и велосипеда с этим колесом – да. Это вот как раз то, о чем мы говорим. Если бы задача сооружения новых спортивных сооружений рассматривалась как комплексная программа с использованием новых технологических подходов, с использованием имеющихся ресурсов в виде существующих спортзалов школ, то она была бы реализована быстрее, в большем масштабе и за меньше бюджетные издержки.

Д.Щ.: Да. Ну, что ж, дорогие слушатели, читатели, комментируйте, пожалуйста, высказывайте свои мысли по этому поводу, как бы вы видели решение этой проблемы, что стоит лучше делать, нужно ли строить такие одного типа быстровозводимые сооружения или другого типа или вообще не строить, открывать школы и так далее, и так далее. Соответственно, читайте нас на siapress.ru, ставьте «лайки», отправляйте друзьям. До новых встреч. Через неделю вновь увидимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.