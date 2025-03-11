Владельцам зданий Сургута напомнили об обязательной очистке крыш от наледи

Владельцам зданий и строений Сургута напомнили о необходимости своевременно очищать крыши от снега и наледи. В список обязательных зон уборки входят козырьки, карнизы, балконы и лоджии, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

«Административная комиссия Сургута напоминает, что непринятие мер по очистке влечет административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере до 5 тыс. рублей, для должностных лиц в размере до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – до 60 тыс. рублей», – передают в мэрии.

Напоминаем, в ХМАО штрафы для юридических лиц за несвоевременную уборку снега значительно ниже, чем в Москве. Кроме того, в феврале 38 предпринимателей Сургута нарушили правила уборки снега и наледи. А штрафы за такие нарушения уже превысили 250 тысяч рублей.