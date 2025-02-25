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​В Сургуте 38 предпринимателей нарушили правила уборки снега

Сургутские предприниматели должны убирать снежные завалы не реже раза в месяц

​В Сургуте 38 предпринимателей нарушили правила уборки снега
Гостиница «Уют», центр Сургута. Фото: siapress.ru

В Сургуте проверяют, как владельцы бизнеса убирают снег и наледь с крыш и территории. Одним из объектов, который вызвал особое внимание, стало здание на Ленина, 52/1. Как рассказал начальник отдела административного контроля городской администрации Рифат Галиуллин, на эту локацию поступало много жалоб – владельцы регулярно сбрасывали снег с крыши, но не убирали его.

«Мы проводили профилактическую работу, объясняли собственнику требования. Он пояснял, что машины брошенные мешают. Сейчас уборка территории идет», – отметил Галиуллин.

Снежные завалы нужно убирать за семь дней, а наледь с крыш – сразу. Если этого не делают, инспекторы выносят предписание. Если его игнорируют, дело передают в суд, где штраф может составить от 10 до 50 тысяч рублей. Некоторые владельцы зданий стараются устранить нарушения, чтобы избежать санкций, отметил спикер.

«Уборка территорий должна проводиться не реже одного раза в месяц − со складируемым снегом. То есть раз в месяц собственник ТЦ должен собирать снег, складировать его и вывозить в течение недели», − добавил начальник отдела.

Галиуллин подчеркнул, что основной приоритет – уборка наледи на крышах, так как это представляет прямую угрозу для пешеходов.

По его словам, в городе действует пилотный проект «Дозор» для выявления нарушений. В его рамках уже выписаны штрафы на 250 тысяч рублей, из которых 50 тысяч оплачены. Под мониторинг попали 38 бизнес-объектов.

Проблемной остается ситуация с брошенными автомобилями, которые мешают уборке. Если машина стоит более месяца, владельцы зданий или управляющие компании могут обратиться в администрацию, которая организует ее эвакуацию.

Ранее стало известно, что с 14 февраля в Москве ужесточают штрафы за неубранный снег и лед с крыш нежилых зданий. Теперь юридическим лицам придется платить в 2,5-4 раза больше, если они не расчистят кровлю от наледи.

До этого момента максимальная сумма штрафа для юридических лиц составляла 200 тысяч рублей, а минимальная − 50 тысяч. Теперь за неубранные крыши компании будут платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Отметим, что в ХМАО штрафы для юридических лиц за несвоевременную уборку снега значительно ниже, чем в Москве. За первое нарушение владельцы нежилых зданий платят от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а за повторное − от 20 тысяч до 60 тысяч рублей.

Для должностных лиц суммы еще скромнее: первый штраф составляет от 3 до 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении − от 5 до 15 тысяч. В отличие от Москвы, где власти ужесточают требования к зимнему содержанию улиц, в Югре таких инициатив пока не было.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 140, комментариев: 0
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