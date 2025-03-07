Коммунальщиков Сургута оштрафовали за плохо убранный снег

В Сургуте с начала зимнего сезона штрафы за несвоевременную или некачественную уборку снега и наледи превысили 250 тысяч рублей. Нарушения выявляют сотрудники контрольного управления администрации во время регулярных инспекций, сообщила городская мэрия в своем телеграм-канале.

«Штрафы выписаны руководителям коммерческих организаций за несвоевременную или некачественную уборку снега и наледи, в том числе на парковках торговых центров и офисных зданий. Штрафы за несвоевременную или некачественную уборку снега и наледи варьируются от 10 до 50 тысяч рублей», – передают в источнике.

В этом году для контроля за снежными завалами на коммерческих и придомовых территориях начали использовать систему «Дозор», которая фиксирует нарушения в дневное время по утвержденному плану и маршруту.