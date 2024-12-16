Депутаты Сургута одобрили увеличение числа льготных поездок

Депутаты Сургута приняли решение увеличить количество бесплатных поездок для льготников в общественном транспорте. Теперь вместо 40 поездок в квартал жители смогут совершать до 60 бесплатных рейсов. Дополнительные меры социальной поддержки будут предоставляться за счет средств городского бюджета.

«Установить за счет средств бюджета города дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования в количестве до 60 поездок включительно в квартал», − говорится в проекте решения Думы Сургута.

Мерой поддержки могут воспользоваться неработающие пенсионеры, пенсионеры (дети), получающие пенсию по случаю потери кормильца, граждане, имеющие звание «Почетный гражданин города Сургута», граждане, прибывшие с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, территории государства Украины, имеющие гражданство Российской Федерации. Оформить карту можно, подав заявление в МФЦ.

Как пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова, на данный момент выпущено 33 тысячи социальных карт, но получили их только 23 тысячи сургутян, а полностью использовали прежние 40 поездок всего 2 700 человек. Увеличение количества поездок направлено на поддержку пенсионеров и снижение социальной напряженности.

При этом городская администрация ранее признала, что социальные карты востребованы не всеми льготниками. Причинами низкой активности являются проживание льготников в других регионах и наличие личного транспорта. Так, из 33 165 подготовленных карт оформили лишь 21 857 человек, а активно пользуются проездом около 16 800 сургутян.

Кроме того, депутаты Сургута предлагали сократить сроки восстановления социальной транспортной карты с 90 до 30 календарных дней, увеличить возможность восстановления СТК при утере или порче с одного в год до трех раз и, самое главное, сделать дополнительный перенос неиспользуемых поездок пенсионерам на следующий период.

Социальные транспортные карты начали действовать с 1 октября 2022 года. Их ввели взамен денежной компенсации.