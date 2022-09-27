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​Льготники в Сургуте получают карты, по которым смогут бесплатно кататься на автобусах

В Сургуте с 1 октября начнет действовать новая система льготных перевозок

​Льготники в Сургуте получают карты, по которым смогут бесплатно кататься на автобусах
Фото администрации Сургута

В Сургуте активно идет раздача социальных карт, которые позволят льготникам бесплатно ездить на общественном транспорте. Около 27 тысяч именных карт разбросаны по отделениям «Почты России», и там люди смогут получать их по месту регистрации. Как будет работать новая система – в материале «НГ».

Последние дни доживает старая льгота на проезд, которая действовала в Сургуте в течение многих лет. Как рассказывает начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Рустам Гильманов, льготники получали по 600 рублей в квартал живыми деньгами, причем сумма эта долгое время не индексировалась. Так что получилось, что льгота вроде и была, но с годами становилась «тоньше», так как цены на проезд росли. В итоге накопилось много обращений от граждан с просьбой что-то с этим сделать, и решение выработали такое – вместо живых денег льготники получат социальные транспортные карты.

Плюс в том, что 600 рублей сегодня – это 22 поездки. Транспортная карта даст обладателю право бесплатно проехать на автобусах (пока только на них) 40 раз в течение квартала, то есть почти в два раза больше. Причем администрация планирует, что при последующем росте цен за билеты количество поездок год от года уменьшаться не будет.

Затраты городского бюджета на эти цели пока неизвестны, так как без практики нельзя узнать, насколько активно льготники будут пользоваться этими картами, но резерв на эти цели – 60 млн рублей в год. Система начнет действовать с 1 октября.

Но для начала эти карты надо получить. Как рассказывает директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» Павел Зыков, список всех льготников был заранее составлен, сведен в единую базу данных, и по ней администрация заказала печать именных карт – всего около 27 тысяч штук. Их разослали по отделениям «Почты России», и люди должны были получить уведомления о том, что нужно зайти и забрать физическое воплощение их льготы. Однако даже если оповещение не пришло, то нужно до 25 сентября сходить за этой картой на почту. Если до этой даты не удалось – оставшиеся карты переедут в отделение №12, которое на улице Республики, 4, где будут лежать до 1 октября. А дальше – через МФЦ. Там же можно будет подать заявку на льготную карту тем, кто получил на нее право уже после первой волны, а также в случае утери.

«Я получила социальную транспорту карту на почте, очень довольна. Буду ездить по своим общественным делам и к внукам на муниципальном транспорте, это очень удобно, но обязательно нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность», – поделилась радостью председатель совета пенсионеров и ветеранов Сургутской ГРЭС-2 Галина Месникович.

Действительно, карта именная, и передавать ее другим людям нельзя. Контролеры и кондукторы будут иметь право проверить удостоверение личности, так что его нужно носить с собой. Основная масса льготников – неработающие пенсионеры, не получающие выплат из регионального и федерального бюджета, дети, получающие пенсии по потере кормильца, и почетные граждане Сургута. Соответственно, если пенсионер выйдет на работу или получит какую-то доплату от властей округа или федерации, он лишится права на льготу и его карта не будет продлена на следующий квартал.

При поддержке администрации Сургута


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Сегодня в 14:38, просмотров: 31, комментариев: 0
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