Депутаты Думы Сургута предложили переносить неиспользуемые поездки на транспортных картах

В Думе Сургута обсудили возможность изменения условий оформления и пользования социальной транспортной картой. Вопрос подняли депутаты города после многочисленных обращений жителей. Народные избранники предложили сократить сроки восстановления социальной транспортной карты с 90 до 30 календарных дней, увеличить возможность восстановления СТК при утере или порче с одного в год до трех раз и, самое главное, сделать дополнительный перенос неиспользуемых поездок пенсионерам на следующий период.

«Раз у нас часть пенсионеров так активно пользуется этими картами, может стоит рассмотреть возможность переноса поездок? Летом они чаще ездят на общественном транспорте. К примеру, на дачу. Необходимо провести анализ и подумать о переносе, потому что нагрузка на общественный транспорт меняется в зависимости от сезона», − высказался заместитель председателя комитета Алексей Кучин.

Однако, оказалось, что транспортные услуги оказались невостребованными среди сургутян. По словам администрации, изначально для местных жителей подготовили 33 165 карт для льготников − их оформили лишь 21 857 человек. Но самое главное − ими по факту пользуется только 16 798 горожан. И лишь 10% жителей расходует все поездки. Одной из причин невостребованности карт власти Сургута назвали фактическое проживание льготников в другом регионе либо наличие личного транспорта.

«Предлагали ввести перенос неиспользуемых поездок на следующий квартал либо увеличить количество бесплатных поездок. Так как данные условия не являются востребованными, ведь только 10% использует все бесплатные поездки, мы решили не вводить их. Изменения охватывают небольшой процент. Для отдельных категорий это делать нецелесообразно. Что касается увеличения поездок, то тут потребуется увеличение бюджета», – объяснила директор департамента городского хозяйства администрации города Мария Ванькова.

Этот вопрос планируют снова поднять на обсуждение осенью этого года.