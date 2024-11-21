Жалобы сургутян привели к замене субподрядчика на маршруте №18

В Сургуте заменят субподрядчика, обслуживающего автобусный маршрут №18. Решение связано с жалобами горожан на нерегулярную работу общественного транспорта.

«В связи тем, что субподрячик не может обеспечить регулярную работу маршрута №18, рассматривается вопрос по замене субподрядчика со следующей недели», – сообщили журналисту СургутИнформТВ в пресс-службе администрации Сургута.

Ранее в siapress.ru писали, что в Сургуте маршрут №18 обслуживают 16 автобусов, однако на линию выходит меньшее количество техники. Причина – нехватка водительского состава.

Напомним, в октябре нашумевшую транспортную реформу в Сургуте признали провальной. Но еще до нее жители часто сталкивались с переполненными автобусами, долгими интервалами и задержками. Изменились ли претензии местных жителей, какие маршруты чаще всего «выходят из строя» и куда можно обратиться − в обзоре siapress.ru.