Из 16 автобусов маршрута №18 работает всего восемь

В Сургуте маршрут №18 обслуживают 16 автобусов, однако на линию выходит меньшее количество техники. Причина – нехватка водительского состава, объяснили корреспонденту siapress.ru в чат-боте общественного транспорта.

«Маршрут № 18 обслуживает 16 автобусов, но в связи с нехваткой водительского состава перевозчик не выпускает на линию все автобусы», – заявили в чат-боте.

Ранее корреспондент siapress.ru уже обращался в информационный центр сбора информации по общественному транспорту и уточнил, по какой причине могут быть высокие интервалы движения автобусов и задержки. Там указали на другую причину – поломку техники.

«Сегодня много автобусов сломанные. По технической неисправности сошли с линии. Поэтому получается такой большой интервал», – ответили в центре.

На настоящий момент из 16 автобусов по этому маршруту на карте можно заметить только восемь.

В чат-боте также добавили, что с 1 октября ввели зимнее расписание, предполагающее увеличение количества автобусов на маршрутах. Однако из-за санитарно-эпидемиологической обстановки около 30 водителей находятся на больничных.

«Перевозчик не прекращает работу по набору водителей, а также перераспределению очередных отпусков и отзыву из отпусков водителей», – заключили в чат-боте.

Напомним, в октябре нашумевшую транспортную реформу в Сургуте признали провальной. Но еще до нее жители часто сталкивались с переполненными автобусами, долгими интервалами и задержками. Изменились ли претензии местных жителей, какие маршруты чаще всего «выходят из строя» и куда можно обратиться − в обзоре siapress.ru.