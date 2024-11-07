Уголовное дело Филатова связано с преступной схемой с жилым фондом в Нижневартовске

Появились новые подробности уголовного дела бывшего главы Сургута Андрея Филатова. По информации СУ СКР по Югре, экс-мэр вместе с четырьмя сообщниками участвовал в преступной схеме, связанной с обслуживанием жилфонда в Нижневартовске. Правоохранительные органы не упоминают его имени в сообщении, однако местные СМИ подтверждают информацию о причастности Филатова к этому делу.

«По версии следствия, учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии бывшего руководителя одного из муниципальных образований ХМАО-Югры в целях получения денежных средств от организаций, осуществляющих в г. Нижневартовске обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда, создали преступную схему и получали через посредников от представителей подрядчиков денежные средства за возможность заключения договоров и их пролонгацию. Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная в настоящее время, составляет более шести млн рублей. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов преступной деятельности фигурантов и всех лиц, причастных к совершению преступлений», − говорится на сайте ведомства.

Вероятнее всего речь идет о нижневартовской компании «Диалог», уточняет «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на собственные источники. Организация, не имея собственных сотрудников, заключала договоры подряда с другими управляющими компаниями. Чтобы сохранить контракт, необходимо было заплатить учредителю и директору компании, а также Андрею Филатову. Деньги передавались не напрямую, а через двух посредников. Важно отметить, что на момент сделок Филатов уже покинул пост мэра Сургута.

Подчеркнем, что в настоящий момент уголовное дело в отношении пяти лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).

Фигурантам предъявлены обвинения. По ходатайству следователя в отношении четырех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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