16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  98,0562   EUR  106,8883  

Новости

Больше новостей
Победит:
Комментировать
0
Допускаете ли вы, что Андрей Филатов мог совершить уголовное преступление?
Комментировать
0
Арест Филатова вас:
Комментировать
0
Китайские автомобили:
Комментировать
0
Больше опросов

​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы

Юрист объяснил, что грозит экс-мэру Сургута Андрею Филатову

​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы
Фото: Андрей Филатов / vk.com

Бывший глава Сургута Андрей Филатов оказался в центре уголовного дела по обвинению в коммерческом подкупе. Это правонарушение, как выяснилось, не связано с его деятельностью на посту мэра. Чтобы разобраться в деталях дела, корреспондент siapress.ru обратился к юристу Алексею Редькину.

Что такое коммерческий подкуп?

Экс-глава обвиняется в ч. 8 ст. 204 УК РФ – коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

Сумма подкупа в таком случае превышает один миллион рублей, что влечет за собой серьезные санкции. «Штраф за такое правонарушение может варьироваться от двух до пяти миллионов рублей или достигать 50-90-кратного размера взятки. Например, если подкуп составляет один миллион рублей, то штраф может быть от 50 до 90 миллиона рублей. Также предусмотрено лишение свободы на срок от семи до 12 лет, с запретом на занятие определенных должностей», – разъяснил юрист.

Кроме того, как отмечает Редькин, важно различать взятку и коммерческий подкуп. «Взятка – это когда деньги передаются чиновнику за оказание услуг, которые идут в интересах дающего, и это могут быть не только деньги, но и услуги или другие ценности. А коммерческий подкуп – это тот же самый принцип, но не в отношении госслужащего, а работника коммерческой организации. По сути, человек использует свое положение ради выгоды», – добавил юрист.

По его словам, пока неизвестно – экс-глава кого-то подкупал или его.

В случае Филатова речь идет о его деятельности вне мэрии. Напоминаем, что с 1992 по 2011 год он занимался бизнесом в Лангепасе, а затем, в 2011-2012 годах, работал директором по развитию в строительной компании «СтройГрупп». Политическая карьера началась лишь в 2012 году, когда он стал депутатом думы ХМАО пятого созыва.

Арест на два месяца – стандартная мера?

Суд определил срок предварительного ареста для Филатова на два месяца, до 3 января 2025 года. Алексей Редькин пояснил, что это стандартная мера на период следствия: «Два месяца – это начальный срок для принятия решения о дальнейших действиях. За это время следователь должен решить, продлить арест, завершить следствие или передать дело в суд. Срок может продлеваться в зависимости от хода следствия».

Возможные сценарии и непредсказуемость суда

На вопрос о возможных дальнейших действиях в отношении Филатова, Редькин подчеркнул, что исход подобных дел предугадать сложно: любое решение может быть обжаловано и изменено вышестоящими судами.

«Все уголовные дела разные. Для одного человека возможен только штраф, для другого – тюремный срок. Все зависит от того, что будет установлено следствием и как будет оценено судом. Бывают случаи, когда обвиняемый признается невиновным, как это было в деле господина Дмитрия Попова, его итоге оправдали», – пояснил юрист.

Напоминаем, ранее суд оправдал бывшего мэра Дмитрия Попова по всем эпизодам, связанным с превышением должностных полномочий и их злоупотреблением. Его обвиняли в продаже песка по сниженной цене, незаконной субсидии муниципальному сельхозпредприятию, а также покупке помещения без торгов для детского сада.

Что успел сделать экс-глава Сургута до обвинений в коммерческом подкупе – в обзоре siapress.ru.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 14:16, просмотров: 847, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730746836"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1731351583"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lKysEA6TxYBsmoPP+v4TQTW9DWz0yGRmlkvH4wEd+n3nyjG67pNFd+PU4Hiy2tYDqQIolunZfzBSzzaNqD9yVa6i5D+rvFAPeC4mVGdljACrWnCQRuOuX6Lb2YwvZ3iK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lKysEA6TxYBsmoPP+v4TQTW9DWz0yGRmlkvH4wEd+n3nyjG67pNFd+PU4Hiy2tYDqQIolunZfzBSzzaNqD9yVa6i5D+rvFAPeC4mVGdljACrWnCQRuOuX6Lb2YwvZ3iK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "48b37380f0a79deccda4f7f95b4ee106.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje2RUFV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-05 00:00:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-11 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730746836"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1731351583"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lKysEA6TxYBsmoPP+v4TQTW9DWz0yGRmlkvH4wEd+n3nyjG67pNFd+PU4Hiy2tYDqQIolunZfzBSzzaNqD9yVa6i5D+rvFAPeC4mVGdljACrWnCQRuOuX6Lb2YwvZ3iK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lKysEA6TxYBsmoPP+v4TQTW9DWz0yGRmlkvH4wEd+n3nyjG67pNFd+PU4Hiy2tYDqQIolunZfzBSzzaNqD9yVa6i5D+rvFAPeC4mVGdljACrWnCQRuOuX6Lb2YwvZ3iK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "48b37380f0a79deccda4f7f95b4ee106.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje2RUFV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-05 00:00:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-11 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730746836"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1731351583"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lKysEA6TxYBsmoPP+v4TQTW9DWz0yGRmlkvH4wEd+n3nyjG67pNFd+PU4Hiy2tYDqQIolunZfzBSzzaNqD9yVa6i5D+rvFAPeC4mVGdljACrWnCQRuOuX6Lb2YwvZ3iK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lKysEA6TxYBsmoPP+v4TQTW9DWz0yGRmlkvH4wEd+n3nyjG67pNFd+PU4Hiy2tYDqQIolunZfzBSzzaNqD9yVa6i5D+rvFAPeC4mVGdljACrWnCQRuOuX6Lb2YwvZ3iK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "48b37380f0a79deccda4f7f95b4ee106.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje2RUFV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-05 00:00:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-11 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje2RUFV реклама на siapress.ru 
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#316 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GoN3nJ7eZm+HaQLIK6GNE2M4ELhFgjsyQj04qgolCeNFCTdcPA4GD0cPZWkhoJ3YiYwpV8nIo2nqM2d2r6nGgTmr+O5ZwEmbeBU81EYqdP5N/8bA63ScPXpNX3k8ASeb/4jXRvBUb6xIg3DdIAd+kw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GoN3nJ7eZm+HaQLIK6GNE2M4ELhFgjsyQj04qgolCeNFCTdcPA4GD0cPZWkhoJ3YiYwpV8nIo2nqM2d2r6nGgTmr+O5ZwEmbeBU81EYqdP5N/8bA63ScPXpNX3k8ASeb/4jXRvBUb6xIg3DdIAd+kw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#316 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GoN3nJ7eZm+HaQLIK6GNE2M4ELhFgjsyQj04qgolCeNFCTdcPA4GD0cPZWkhoJ3YiYwpV8nIo2nqM2d2r6nGgTmr+O5ZwEmbeBU81EYqdP5N/8bA63ScPXpNX3k8ASeb/4jXRvBUb6xIg3DdIAd+kw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GoN3nJ7eZm+HaQLIK6GNE2M4ELhFgjsyQj04qgolCeNFCTdcPA4GD0cPZWkhoJ3YiYwpV8nIo2nqM2d2r6nGgTmr+O5ZwEmbeBU81EYqdP5N/8bA63ScPXpNX3k8ASeb/4jXRvBUb6xIg3DdIAd+kw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#316 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1730314854"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1730919540"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=GoN3nJ7eZm+HaQLIK6GNE2M4ELhFgjsyQj04qgolCeNFCTdcPA4GD0cPZWkhoJ3YiYwpV8nIo2nqM2d2r6nGgTmr+O5ZwEmbeBU81EYqdP5N/8bA63ScPXpNX3k8ASeb/4jXRvBUb6xIg3DdIAd+kw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=GoN3nJ7eZm+HaQLIK6GNE2M4ELhFgjsyQj04qgolCeNFCTdcPA4GD0cPZWkhoJ3YiYwpV8nIo2nqM2d2r6nGgTmr+O5ZwEmbeBU81EYqdP5N/8bA63ScPXpNX3k8ASeb/4jXRvBUb6xIg3DdIAd+kw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "152"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "65"
      ["name"]=>
      string(54) "Лаборатория хоккея "Титан" (С2)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://titanhl-surgut.ru/hockey-school"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "a5b4be8b0b9d4e845ea559b86014f8ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjevMPFq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-31 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-06 23:59:00"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "152"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#345 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq реклама на siapress.ru
ИП Банников К.В. ИНН74461151203 erid:2SDnjevMPFq реклама на siapress.ru 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 847
  2. ​Страница не найдена: с сайта «Единой России» пропала информация по Андрею Филатову 546
  3. ​Трамп стал избранным президентом США 463
  4. ​Чуть не утонул: прокуратура проверит бассейн Сургута, в котором захлебнулся ребенок 459
  5. ​Руслан Кухарук с Дмитрием Кобылкиным обсудили вопросы развития Арктики 444
  6. ​В Югре работает один из лучших в России карбоновых полигонов 405
  7. ​День народного единства в Югре стал семейным праздником 384
  8. ​В ХМАО начинающий водитель устроил ДТП с пятью автомобилями 373
  9. ​Давай лыжню: Югра первая в стране открыла зимнюю трассу для спортсменов 329
  10. ​Руслан Кухарук попал в топ влиятельных губернаторов России 302
  1. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3658
  2. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2571
  3. ​Жертвами пожара в СОТ «Прибрежный-3» Сургута стали четыре человека, в том числе два ребенка 1856
  4. ​Ушел из жизни главный врач Сургутской поликлиники №3 Дмитрий Гуз 1639
  5. ​Против Филатова возбуждено уголовное дело. По нашей информации, он находится в СИЗО 1413
  6. ​Задержание Андрея Филатова может быть связано с подкупом до его вступления в должность мэра Сургута 1381
  7. ​Ландшафты Сургута, или Когда деревья стали большими 1361
  8. ​В нескольких регионах России распространяется вирус Коксаки 1310
  9. Василий Голубев: «Иногда надпись на картинах несет 80% информации» 1298
  10. ​Место для авто в подземном паркинге и локер: какие опции от «ДСК-1» добавят комфорта жителям новых домов 1288
  1. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 14184
  2. ​В Тюмени представят стратегию развития креативных индустрий региона 4127
  3. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 4076
  4. ​Зачем ложиться в гроб? В России набирает популярность необычная терапия 3948
  5. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3658
  6. ​К вопросу о фасадах 3630
  7. В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию 3460
  8. ​Группа «Кино» для клиентов Сбера: банковская карта в виде кассеты, стикеры, ожившие картины, плейлист, мерч и многое другое 3092
  9. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2571
  10. ​Элитные дома Сургута: что стоит за ценой в десятки миллионов? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2503

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика