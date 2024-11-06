Юрист объяснил, что грозит экс-мэру Сургута Андрею Филатову

Бывший глава Сургута Андрей Филатов оказался в центре уголовного дела по обвинению в коммерческом подкупе. Это правонарушение, как выяснилось, не связано с его деятельностью на посту мэра. Чтобы разобраться в деталях дела, корреспондент siapress.ru обратился к юристу Алексею Редькину.

Что такое коммерческий подкуп?

Экс-глава обвиняется в ч. 8 ст. 204 УК РФ – коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

Сумма подкупа в таком случае превышает один миллион рублей, что влечет за собой серьезные санкции. «Штраф за такое правонарушение может варьироваться от двух до пяти миллионов рублей или достигать 50-90-кратного размера взятки. Например, если подкуп составляет один миллион рублей, то штраф может быть от 50 до 90 миллиона рублей. Также предусмотрено лишение свободы на срок от семи до 12 лет, с запретом на занятие определенных должностей», – разъяснил юрист.

Кроме того, как отмечает Редькин, важно различать взятку и коммерческий подкуп. «Взятка – это когда деньги передаются чиновнику за оказание услуг, которые идут в интересах дающего, и это могут быть не только деньги, но и услуги или другие ценности. А коммерческий подкуп – это тот же самый принцип, но не в отношении госслужащего, а работника коммерческой организации. По сути, человек использует свое положение ради выгоды», – добавил юрист.

По его словам, пока неизвестно – экс-глава кого-то подкупал или его.

В случае Филатова речь идет о его деятельности вне мэрии. Напоминаем, что с 1992 по 2011 год он занимался бизнесом в Лангепасе, а затем, в 2011-2012 годах, работал директором по развитию в строительной компании «СтройГрупп». Политическая карьера началась лишь в 2012 году, когда он стал депутатом думы ХМАО пятого созыва.

Арест на два месяца – стандартная мера?

Суд определил срок предварительного ареста для Филатова на два месяца, до 3 января 2025 года. Алексей Редькин пояснил, что это стандартная мера на период следствия: «Два месяца – это начальный срок для принятия решения о дальнейших действиях. За это время следователь должен решить, продлить арест, завершить следствие или передать дело в суд. Срок может продлеваться в зависимости от хода следствия».

Возможные сценарии и непредсказуемость суда

На вопрос о возможных дальнейших действиях в отношении Филатова, Редькин подчеркнул, что исход подобных дел предугадать сложно: любое решение может быть обжаловано и изменено вышестоящими судами.

«Все уголовные дела разные. Для одного человека возможен только штраф, для другого – тюремный срок. Все зависит от того, что будет установлено следствием и как будет оценено судом. Бывают случаи, когда обвиняемый признается невиновным, как это было в деле господина Дмитрия Попова, его итоге оправдали», – пояснил юрист.

Напоминаем, ранее суд оправдал бывшего мэра Дмитрия Попова по всем эпизодам, связанным с превышением должностных полномочий и их злоупотреблением. Его обвиняли в продаже песка по сниженной цене, незаконной субсидии муниципальному сельхозпредприятию, а также покупке помещения без торгов для детского сада.

Что успел сделать экс-глава Сургута до обвинений в коммерческом подкупе – в обзоре siapress.ru.