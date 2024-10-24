Спустя год пустырь на Нефтяников в Сургуте все еще завален строительным мусором

На улице Нефтяников, 9 в Сургуте, несмотря на обещания властей, по-прежнему остаются следы строительного мусора. Год назад жительница города обратилась к мэрии с жалобой на свалку, образовавшуюся после сноса аварийного дома. Сейчас мусора стало меньше, однако территория все еще завалена досками, колесами и пластиковыми отходами.

Напоминаем, ранее власти Сургута пообещали проконтролировать уборку строительных отходов на объекте.

«Рядом по адресу Нефтяников, 9 находится земельный участок, огороженный забором, на котором ранее располагался объект капитального строительства. Сейчас он демонтирован. Территория находится в частной собственности. В настоящее время контрольное управление проводит мероприятия, направленные на устранение выявленного нарушения, а именно приведение земельного участка в соответствие с санитарными нормами», − сообщали в пресс-службе администрации Сургута.

Так выглядел пустырь год назад.

Корреспондент siapress.ru вновь направил запрос в городскую мэрию, чтобы узнать, планируется ли что-то построить на этой территории, а также какие меры предпринимаются для контроля за участком.

О наиболее проблемных и «грязных» уголках Сургута, требующих немедленного вмешательства − в фоторепортаже.