В Сургуте проконтролируют уборку строительного мусора на земельном участке по улице Нефтяников

Власти Сургута займутся строительным мусором, который остался после сноса дома по улице Нефтяников, 9. Напоминаем, ранее жительница города пожаловалась, что свалка находится на земельном участке еще с осени.

«На указанной в сообщении территории по адресу Нефтяников, 7 находится функционирующее двухэтажное административное здание. Рядом по адресу Нефтяников, 9 находится земельный участок, огороженный забором, на котором ранее располагался объект капитального строительства. Сейчас он демонтирован. Территория находится в частной собственности. В настоящее время контрольное управление проводит мероприятия, направленные на устранение выявленного нарушения, а именно приведение земельного участка в соответствие с санитарными нормами», − рассказали корреспондентам siapress.ru в пресс-службе администрации Сургута.

Отметим, что после сноса аварийного жилья строительный мусор, как правило, убирают от 15 календарных дней до одного месяца в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного с подрядчиком.