Продолжаем находить «заброшенные» места в Сургуте

Сургут – город, который стремится к развитию и привлечению яркой молодежи, но за фасадом новых построек и современных кварталов кроются серьезные проблемы. Разбитые дороги, заброшенные стройплощадки и неубранный мусор – все это портит внешний облик улиц и создает неудобства для жителей. В этом фоторепортаже мы вновь рассмотрим наиболее проблемные и «грязные» уголки Сургута, требующие немедленного вмешательства.

В прошлом «выпуске», вышедшем в июле, корреспондент siapress.ru показал уникальный экспонат – заржавевший забор, который окружает неухоженный участок земли.

С лета подход не изменился – перед вами еще одна гениальная разработка, расположенная напротив сауны «Феникс» на улице Нефтяников, 7. Глядя на эти собранные ограждения, невольно думаешь, что их цель – создать хаос, а не порядок.

Ямы – визитная карточка наших дорог. Сургутский асфальт, кажется, устал сопротивляться времени. Каждый водитель знает, что нужно быть предельно осторожным, чтобы не оставить подвеску на одном из таких «сюрпризов». А дорога напротив дома Семена Билецкого, 4 и вовсе напоминает место эпицентра землетрясения – кажется, что асфальт просто разошелся в разные стороны.

Этот тротуар – настоящий тест на выживание для велосипедистов, самокатчиков и мамочек с колясками.

Перед вами «бутерброд» из бетонных плит – кажется, его специально оставили для тех, кто хочет посидеть на свежем воздухе и насладиться видом на стоящую рядом мусорку.

Укромно сложенные мешки с мусором и хаотично оставленные стройматериалы на этом пустыре возле административного здания по улице Нефтяников, 7 создают ощущение, что находишься в постапокалиптическом фильме. Еще в 2023 году власти Сургута пообещали проконтролировать уборку строительного мусора на земельном участке. Его действительно стало меньше, но пустырь от этого не стал выглядеть лучше.

Тут без лишних слов – забор «приуныл».

А жильцы домов по улице Семена Билецкого и Тюменского тракта явно не заботятся о состоянии своих дворов. Старые диваны, кресла, двери и стройматериалы дополняют образ городского колорита.

И напоследок разбитая машина, аккуратно припаркованная возле дома на Тюменском тракте, 6/1 – ее оставили рядом с овощным ларьком. Она выглядит так, будто стала жертвой не только случайного столкновения с суровой действительностью, но и с одной из главных зол Сургута – вандалами.