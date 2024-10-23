В Думе Сургута вновь подняли вопрос о незаконных постройках

На сегодняшний день в реестре самовольных построек контрольного управления администрации Сургута значится 82 объекта. Об этом стало известно на комитете по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Думы города. При этом в апреле 2024 года таких объектов было 66.

За четыре года в Сургуте избавились только от 19 нелегальных построек. От одной из них − силами администрации, 18 − снесли собственники самостоятельно.

Депутат Владимир Болотов поинтересовался, сколько средств заложено в бюджете на снос незаконных построек в этом году. Оказалось, что финансирования хватит лишь на один объект − автомойку по адресу Механизаторов, 1б.

«24-й год заканчивается, вы за этот год не снесли ни одного объекта за счет бюджетных средств. Два объекта обеспечены финансированием только на проектные работы в части демонтажа. Я так понимаю, алгоритм следующий: сначала мы два-три года судимся, а потом, как «три семерки», как практика показывает, можно лет десять стоять, и, в принципе, ничего страшного не происходит», − высказался депутат.

Среди объектов самовольной постройки до сих пор числится скандальное кафе «VIP 777». Суд постановил «привести объект в состояние, предшествующее реконструкции», однако сделать это без повреждения строения невозможно. Поэтому администрация города вновь обратилась в суд с новым иском − на этот раз о полном сносе здания.

Напомним, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году – продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы разросся до 1 450 квадратных метров. Позже суд постановил такое расширение незаконным. Ранее ресторан планировали снести в августе 2022 года, однако из-за правовой коллизии этого не произошло.

Народный избранник также обратил внимание, что до сих пор не решен вопрос по 21 объекту, по которым уже есть вступившие в силу судебные решения о сносе или приведении в соответствие. Он попросил уточнить, как сотрудники контрольного управления сотрудничают с судебными приставами для решения этой проблемы.

«Я бы предложил рассмотреть этот вопрос, когда будет предоставлена информация администрации по состоянию исполнительного производства по делам нелегальных объектов. И тогда уже на комитете принять решение: либо в прокуратуру обратиться, либо к главному судебному приставу на территории округа, либо приставов пригласить на заседание. Принять решение уже исходя из той информации, которую предоставит администрация. Откладывать это еще на год − это неправильно. У нас 20 судебных решений висит без исполнения годами», − резюмировал Болотов.

Вопрос вновь обсудят в Думе Сургута на очередном заседании комитета.