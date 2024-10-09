Тренер по вейкбордингу осужден за причинение смерти по неосторожности в Сургуте

Сургутский городской суд признал 35-летнего тренера по вейкбордингу виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает прокуратура Югры. Инцидент произошел этим летом – 28-летнюю девушку затянуло под стоящую возле берега баржу.

«12 июля 2024 года подсудимый управлял маломерным судном на протоке Черная г. Сургута. Мужчина принял решение прокатить 28-летнюю девушку на водном аттракционе – вейкборде», – рассказали в источнике. – Нарушая правила безопасности в водоеме, во время движения на судне совершил маневр. Когда девушка оказалась на участке водоема с сильным подводным течением, ее унесло под стоящую рядом баржу».

Суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ на срок один год и 8 месяцев, с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Также он лишен права управления маломерными судами на два года.

Помимо этого, суд постановил взыскать с подсудимого 700 тыс рублей в пользу матери погибшей девушки в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

В июльском выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили этот серьезный инцидент с точки зрения техники безопасности и ответственности организаторов, а также другие полулегальные бизнесы в Югре.